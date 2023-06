V 20 letih delovanja te službe se ni spremenilo dobesedno nič. Še zmeraj delamo na način, kot ga ne boste našli nikjer v EU. Za helikoptersko reševanje uporabljamo večnamenske stare vojaške helikopterje, ki so hkrati vpeti v pet služb: primarno reševanje, GRS, sekundarni prevozi, prevozi novorojenčkov v inkubatorjih in gašenje. In kot je bilo na slovesnosti ob 20. obletnici delovanja povedano, se deluje po sistemu kdor prej pokliče, prej melje. In operativci si želijo in prosijo za helikopterje, ki bodo namenjeni samo reševanju. Dejstvo je, da je helikoptersko reševanje zdravstvena dejavnost, način izvajanja po veljavnem pravilniku o HNMP določi zdravstveni minister.

V predvolilnem obdobju je bilo izrečenih veliko obljub, da bo sedanja vlada to področje uredila. Marsikdo (tudi sam) je tem obljubam nasedel in dal svoj glas. Do danes se ni zgodilo nič. Izvedbo so prestavili v leto 2026, zavedajoč se, da zaradi slabega sistema HNMP tedensko umirajo slovenski davkoplačevalci, kar je enormna škoda za državo. Poleg tega pa zavestno kršimo regulativo EU 965/2012, ki narekuje, kako bi se ta dejavnost morala izvajati in nadzirati. Dnevno beremo, kako gorski reševalci s helikopterjem rešujejo iz slovenskih hribov gornike v natikačih. Kdo plačuje pregrešno drag helikopter za tako reševanje? Mi, slovenski davkoplačevalci. Če bi sistem uredili, bi lahko lahkomiselnim gornikom, ki v večini imajo neko asistenčno ali turistično zavarovanje, uradno izstavili račun. Dokler delamo na obstoječi način, ni pravne osnove za izstavitev računa.

Za konec bi opozoril vlado in odločevalce na koalicijsko pogodbo, v kateri so se v točki 5.2. zavezali, da bodo uredili segment HNMP. Veličina človeka pa se izraža v količini izpolnjenih obljub.

Robert Sabol, reševalec