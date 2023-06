Porota na civilnem sojenju v New Yorku je maja ugotovila, da jo je Trump pred leti res spolno napadel v garderobi newyorške trgovine Bergdorf & Goodman ter jo je obrekoval, ko je to zanikal.

Trumpu je porota naložila odškodnino v višini petih milijonov dolarjev. Ni pa ugotovila posilstva in Trump želi sedaj na podlagi tega dobiti opravičilo, umik trditve o posilstvu in neopredeljeno finančno odškodnino.

Odvetnica E. Jean Carroll Roberta Kaplan je izjavila, da pri Trumpovi tožbi ne gre za nič drugega kot za nov poskus, da se izogne odgovornosti z zavlačevanjem. »Trump v nasprotju z vsako logiko trdi, da ga je porota oprala krivde s tem, ko je ugotovila, da je spolno zlorabil E. Jean Carroll,« je sporočila odvetnica.

Kolumnistka je medtem že dopolnila eno od svojih dveh tožb proti Trumpu in zahteva še deset milijonov dolarjev odškodnine, ker bivši predsednik ne neha z žalitvami in zanikanjem spolnega napada v 90. letih prejšnjega stoletja.

Carroll je najprej tožila Trumpa leta 2019 le zaradi obrekovanja in ta tožba še teče. Kasneje ga je tožila še po novem zakonu države New York, ki žrtvam spolnega nasilja omogoča vlaganje civilnih tožb proti storilcem tudi po izteku zastaralnega roka. V tej tožbi, ki jo je dobila maja letos, ga je obtožila obrekovanja in posilstva.