Poslanci so danes sprejeli zakon, ki zagotavlja brezplačna kosila za vse. Prav tako je bil sprejet tudi amandma, ki zagotavlja brezplačna kosila za vse otroke, ki živijo pod pragom tveganja revščine že z začetkom novega šolskega leta. Brezplačna kosila za vse otroke pa naj bi bila zagotovljena čez štiri leta.

»Veseli smo, da so nam poslanci in poslanke pri tem prisluhnili. Veseli smo, da so pokazali skrb za tiste najšibkejše. To je zmaga za solidarnost, ki je temeljna vrednota naše skupnosti. Še enkrat smo pokazali, da smo družba, ki zaščiti drug drugega,« so zapisali v Inštitutu.

V Inštitutu pa vseeno izpostavljajo, da so razočarani, da subvencije za otroke iz petega dohodkovnega razreda letos še ne bo in da se jim zdi škoda, da bodo brezplačna kosila za vse zagotovljena šele leta 2027.

Državni zbor je danes sprejel še kopico drugih zakonov

Poslanci so s 53 glasovi za in brez glasu proti sprejeli vladno novelo zakona o industrijski lastnini, katere cilj je poenostaviti in poceniti obstoječe postopke, denimo prijave patentov.

Z 59 glasovi za in nobenim glasom proti prav tako sprejeli vladno novelo zakona o nadzoru državne meje, ki glede izplačila odškodnin izenačuje lastnike obmejnih zemljišč, ustvarja pravno podlago za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki so jih prečkale tehnične ovire, in ureja pravno podlago za vodenje evidenc izvedenih mejnih kontrol. Z enakim številom glasov je bila sprejeta tudi novela zakona o gospodarskih družbah. Vsi poslanci so prav tako izglasovali novelo zakona o sodnem registru, ki zakon usklajuje z dvema evropskima direktivama. Novela, ki ji v največji opozicijski stranki ne nasprotujejo, bo olajšala ustanovitev družb in podružnic tujih podjetij ter poenostavila vpis sprememb v sodni register.

Poslanci so s 53 glasovi za in 22 glasovi proti sprejeli novelo zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ki pravico do odškodnin žrtvam kaznivih dejanj širi tudi na državljane tretjih držav. Novela, ki so jo vložili koalicijski poslanci, predvideva pridobitev odškodnine iz državne sheme ne glede na državljanstvo žrtve.

Državni zbor je soglasno potrdil tudi novelo pomorskega zakonika, katerega cilj je izboljšanje zagotavljanja varnosti plovbe