V Wimbledonu se pripravljajo na novo ukrajinsko-rusko hladno fronto

V Wimbledonu se bo v ponedeljek začel glavni del turnirja za veliki slam na sveti travi. Predstavniki organizatorja All England Cluba se bojijo, da bi se napetosti med teniškimi igralci in igralkami iz Ukrajine na eni ter Belorusije in Rusije na drugi strani zaradi ruske agresije odrazile tudi na igriščih, poroča tiskovna agencija AFP.