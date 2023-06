Razširjeno košarico 28 osnovnih skupin živil sestavljajo pršut, piščančje hrenovke, kuhan pršut, panceta ali sušena slanina, piščančje meso, goveje meso, sir Gauda (poltrdi polnomastni sir), mocarela, sveže mleko, trajno polnomastno mleko, trajno pol posneto mleko, kisla smetana, jogurt, jajca, bel kruh, polbel kruh, bageta, kajzerica, žemlja, krompir, jabolka, korenje, banane, čebula, limone, sončnično olje, oljčno olje in maslo.

Živila, vključena v razširjeno košarico 28 osnovnih skupin živil, imajo največji prispevek k medletni rasti cen življenjskih potrebščin. Povprečna vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh šestih trgovcih je v prvem merjenju dosegla 55,56 evra, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V popis so vključeni trgovci Eurospin, Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš.

Najcenejša razširjena košarica je bila na voljo pri Hoferju, razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice pa je znašala skoraj 15 evrov. V povprečju se je povprečna vrednost najcenejše košarice 28 osnovnih skupin živil z rednimi cenami razlikovala od akcijske za približno 0,70 evra.

Kot so navedli na ministrstvu, je analiza razširjene košarice pokazala, da imajo trgovci, ki imajo že v osnovi večji obseg ponudbe izbranih živil, več kot trikrat večjo ponudbo izdelkov. Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij oljčnega olja, jabolk, belega kruha, kisle smetane, piščančjega mesa, hrenovk ter pršuta.

Standardni popis osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil je medtem pokazal, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice spet znižala in dosegla najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja cen košaric. Znašala je 35,96 evra, kar je za skoraj pet odstotkov oziroma 1,86 evra manj kot v prejšnjem popisu 8. junija.

Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše košarice, in sicer za 8,81 odstotka oziroma dobre tri evre v primerjavi s prejšnjim popisom. Najnižja vrednost najcenejše košarice tokrat znaša 32,81 evra.

Pri spremembi vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih so od prejšnjega popisa največje znižanje zabeležili pri Sparu, za 15 odstotkov.

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je bila sicer pri tokratnem popisu na voljo pri Lidlu. Najcenejšo osnovno košarico 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami je imel medtem Mercator.Glavni cilj projekta je zagotavljanje transparentnosti ponudbe in cen osnovnih živil, zato postopek izvedbe popisa ostaja nespremenjen in se izvede nenapovedano ter brez točne najave popisovalcev. Trgovci so o izvedbi popisa obveščeni pol ure pred prihodom popisovalca v trgovino. Popisi se tudi v drugem sklopu izvajajo vsakih 14 dni.