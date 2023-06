Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol se je lani med predvolilno kampanjo močno zavzemal za to spremembo. Tradicionalna metoda štetja starosti je namreč po njegovih oceni povzročala "nepotrebne družbene in gospodarske stroške". Med drugim je prihajalo do sporov pri izplačevanju zavarovalnin in določanja upravičenosti do državnih programov pomoči, poroča britanski BBC.

Vrsto zakonov za opustitev tradicionalnega štetja je korejska narodna skupščina sprejela decembra lani. Že takrat so dejali, da bo ta poteza »odpravila zmedo v družbi«. Kljub temu bodo številni obstoječi zakoni, ki štejejo starost osebe na podlagi tradicionalnega sistema ostali v veljavi. Pri kupovanju cigaret in alkohola se bo denimo upoštevala »korejska starost«, prav tako pri vpisu v šolo in vpoklicu v vojsko na obvezno služenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalci so povečini zadovoljni s spremembo. Na podlagi raziskave podjetja Hankook Research iz januarja lani jo podpirajo trije od štirih Južnokorejcev. Tradicionalno metodo štetja starosti so sicer uporabljale tudi druge vzhodnoazijske države, vendar so jo že pred časom opustile. Južna Koreja je bila zadnja, ki je pri tem sistemu vztrajala.