Starši in skrbniki bodo zdaj imeli dostop do informacij, kot so čas, ki ga njihovi najstniki preživijo v aplikaciji za izmenjavo sporočil Messenger, posodobitve njihovega seznama stikov in nastavitev zasebnosti ter podrobnosti o tem, kdo jim lahko pošilja sporočila in si ogleduje njihove zgodbe v Messengerju.

Meta razvija tudi funkcije za omejevanje, kdo lahko pošilja neposredna sporočila na Instagramu. Uporabniki bodo morali poslati povabilo za pogovor in pridobiti dovoljenje drugih uporabnikov, preden bodo lahko začeli pošiljati neposredna sporočila.

Naenkrat bo mogoče poslati samo eno povabilo in uporabniki bodo morali počakati, da je povabilo sprejeto, preden pošljejo drugo. Povabila bodo omejena na besedilo, kar bo preprečilo vključitev slik, videoposnetkov ali glasovnih sporočil in klicev.

V ameriškem spletnem velikanu napovedujejo tudi izboljšane možnosti nadzora na Instagramu.

Ko bo najstnik blokiral nekega uporabnika Instagrama, bo prejel obvestilo, ki ga spodbuja, naj doda svoje starše za nadzor računa.

Poleg tega bodo starši imeli vpogled v število skupnih prijateljev svojih najstnikov z računi, ki jim ti sledijo, in računi, ki sledijo njihovim najstnikov. To bo staršem omogočilo boljše razumevanje odnosov njihovih otrok z drugimi uporabniki.

Čeprav je malo verjetno, da se bo veliko najstnikov odločilo za to možnost, to zagotavlja dodatno zaščito, navaja dpa.

Meta je nove ukrepe napovedala po tem, ko je preiskava časnika Wall Street Journal razkrila primere, ko so Instagramovi sistemi priporočil omogočili povezave, povezane z deljenjem nezakonitega gradiva, ki vključuje mladoletnike.

V odziv na ta razkritja je Meta v zadnjih dveh letih onemogočila na tisoče ključnikov oziroma hashtagov in razbila 27 omrežij, povezanih s takšno vsebino.

Medtem ko imajo Metine aplikacije minimalno starostno zahtevo 13 let, je podjetje v preteklosti priznalo, da lahko otroci najdejo načine, kako zaobiti te omejitve.

Poleg uvedbe novih zaščitnih ukrepov Meta uvaja tudi ukrepe, s katerimi spodbuja bolj zdravo uporabo družbenih omrežij. Ko najstniki preživijo 20 minut na Facebooku, prejmejo obvestilo, ki jih poziva, naj si vzamejo odmor od aplikacije.

Družbena omrežja so v zadnjih letih podvržena kritikam, da ima njihova uporaba negativen vpliv na uporabnike, predvsem mlajše.

Žvižgačica Frances Haugen je leta 2021 razkrila interne dokumente, ki kažejo, da se je podjetje Facebook (danes Meta) zavedalo negativnega vpliva, ki ga ima Instagram na najstnice.