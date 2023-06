Članicam, ki se bodo odločile za skupno naročanje, bodo sredstva za nakup delno povrnjena iz proračuna EU. Po besedah Pala Jonsona, obrambnega ministra Švedske, ki trenutno predseduje Svetu EU, se bosta s skupnim naročanjem obrambnega materiala povečali konkurenčnost in učinkovitost evropskega obrambnega sektorja, članice EU pa bodo lahko učinkoviteje dopolnile svoje zaloge, ki so se izčrpale zaradi donacij Ukrajini.

V dogovoru piše, da morajo imeti pogodbeniki (izvajalci, podizvajalci), ki bodo sodelovali pri skupnih naročilih, sedež in izvršne vodstvene strukture v EU ali pridruženi državi (Islandija, Lihtenštajn ali Norveška). Ne sme jih nadzorovati tretja, nepridružena država, za odstopanje od tega pa morajo jamčiti članice. V nobenem primeru se sredstva EDIRPA ne smejo uporabiti za nabavo sestavnih delov iz držav, ki ne spoštujejo dobrososedskih odnosov.

Izvajalci morajo uporabljati zmogljivosti in vire, ki se nahajajo v EU ali pridruženi državi, uporaba sredstev zunaj tega območja pa je dovoljena le, če proizvajalec iz EU nima ustrezne infrastrukture na ozemlju EU. Obenem lahko članice nabavljajo le izdelke, za katere nepridružena tretja država ne določa nobenih omejitev pri uporabi. To ne velja za nujne in kritične obrambne proizvode, če so se ti pred 24. februarjem 2022 uporabljali v večini konzorcija in če se člani konzorcija zavežejo, da bodo preučili možnosti za zamenjavo teh komponent.

Absolutna omejitev financiranja v višini 15 odstotkov bo omogočila enakomerno porazdelitev razpoložljivih sredstev med države članice in med prednostne naloge financiranja, so še sporočili iz Bruslja.

Dogovor, ki ga morajo zdaj države članice in parlament še uradno potrditi, je na Twitterju pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po njenih besedah bo instrument EDIRPA obrambni industriji zagotovil večjo predvidljivost, pomagal povečati dobave za Ukrajino in EU v obrambnem smislu se bolj zbližal.