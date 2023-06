Preiskava odkrila napake osebja pri Epsteinovi smrti v zaporu

Ameriški zvezni preiskovalci so ugotovili, da so številne in resne napake osebja newyorškega zapora v Brooklynu omogočile, da je ameriški finančnik Jeffrey Epstein leta 2019 izvršil samomor, ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov, je v torek sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.