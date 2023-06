Porić je v nagovoru omenil preizkušnjo, pred katero je bil po izročilu Korana postavljen Abraham z zahtevo po žrtvovanju sina. Kot je dejal Porić, Koran poudarja pomembnost človeškega življenja kot najbolj pomembne vrednote, ki nam je bila podarjena, zato moramo skrbeti za svoje zdravje in dostojanstvo, prav tako pa tudi spoštovati in ščititi življenje drugih ljudi.

»Nasilno odvzeti življenje sebi ali nekomu drugemu pomeni zoperstaviti se Božji volji in določilom,« je navedel Porić. Poudaril je, da je »človeško življenje sveto in ga nismo ustvarili mi«, zato »smo odgovorni, da ohranjamo svoje telo zdravo in si ne povzročamo fizičnih poškodb«. »Zato je samomor v islamu smrtni greh. Sodobna trditev, ki jo pogosto slišimo, da je telo moje in lahko z njim počnem, kar hočem, je v popolnem nasprotju z islamskim razumevanjem tega vprašanja,« je pojasnil.

Omenil je, da se v premožnih družbah, ki so po nekaterih socioloških teorijah že zaključile procese socializacije in izgubile vez z religijo, »vedno znova porajajo vprašanja o splavu, bioetičnih vprašanjih, reproduktivni medicini, evtanaziji in podobno, nanje pa ni jasnih odgovorov«. Spomnil je, da se tudi v slovenski javnosti odpira vprašanje evtanazije oziroma prostovoljne prekinitve življenja.

»Naše stališče je jasno. Evtanazija je kršitev etičnih, pravnih, verskih in medicinskih kodeksov. Zdravstveni poseg, čigar cilj je namerna prekinitev življenja, je neetičen in greh, tudi če je opravljen na željo bolnika. Evtanazija je v islamu prepovedana,« je bil jasen. Ob tem pa je pojasnil, da je dovoljeno prekiniti zdravljenje osebe, za katero zdravniki presodijo, da ni upanja na ozdravitev.

Odvzema življenja pa po njegovih besedah ni dovoljeno opravičevati »z domnevno humanimi razlogi in cilji, da bi preprečili trpljenje zaradi hude in neozdravljive bolezni ali zaradi kakšnega resnega stanja in skušnjave«. »Izven razumskih okvirov« je tudi ekonomska računica, »saj je preračunavanje življenja z ekonomskega vidika neprimerno in nesprejemljivo«, je dodal.

Navedel je tudi, da je so razmere v svetu in Evropi težke in zaskrbljujoče, pri čemer največje izzive predstavljajo podnebne spremembe, vojne, krize in pomanjkanje medčloveške empatije. »Prihodnost je za vsakega posameznika negotova. Kot navadni smrtniki prosimo tiste, ki odločajo v našem imenu, da se po svojih najboljših močeh potrudijo in navadnemu človeku pomagajo, da bo lažje živel in preživel življenje, ki mu je dano,« je dejal.

»Naše bivanje na tem svetu je kratko. Zato ne pristajamo na to, da ga kdorkoli ogroža zaradi kratkoročnih in koristoljubnih ciljev. Želimo in prosimo, da se zagotovijo pogoji za normalno in zdravo življenje. Naša želja je živeti v pošteni, odgovorni, napredni in predvsem dostojni družbi,« je poudaril.

Štiridnevni kurban bajram, ki se je začel danes, je eden največjih muslimanskih praznikov. Je eden od petih stebrov islama in je tesno povezan z romanjem v Meko, kamor se je letos v organizaciji Islamske skupnosti v Sloveniji odpravilo 40 vernikov iz Slovenije.

Tisti, ki se niso udeležili romanja v Meko, kurban bajram preživljajo v družinskem krogu, saj gre za družinski praznik ter čas medsebojnega obiskovanja in obdarovanja. Poleg osrednje bajramske slovesnosti v Ljubljani so zjutraj bajramsko molitev pripravili tudi v drugih mestih po Sloveniji, kjer deluje Islamska skupnost v Sloveniji.