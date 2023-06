Ukrajinska državna služba za izredne razmere je danes na Telegramu sporočila, da so reševalci do 7.00 po lokalnem času izpod ruševin potegnili osem trupel, vključno s trupli treh otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dva umrla otroka sta bila stara 15 let, eden pa 12. Umrlo naj bi tudi 17-letno dekle. Po navedbah ukrajinskih reševalnih služb je bilo v napadu ranjenih najmanj 56 ljudi, čeprav je uradna številka trenutno najmanj 40. Reševalci sicer nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih.

»Pod ruševinami so še vedno ljudje, saj gre za veliko restavracijo,« je dejal belgijski novinar Arnaud De Decker, ki je bil v restavraciji le nekaj minut pred napadom. Po njegovih besedah se izpod ruševin še vedno slišijo kriki ljudi, v času napada pa naj bi bilo v objektu do 80 strank in članov osebja.

Napad na središče Kramatorska se je zgodil v torek zvečer, v epicentru eksplozije pa naj bi bile tudi stanovanjske hiše. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo precejšnjo škodo na stavbah, od katerih so se nekatere spremenile v ruševine. Ruske sile naj bi poleg tega napadle tudi bližnjo vas.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu dejal, da je napad dokaz, da si Rusija zasluži »le poraz in sodišče, pravična in zakonita sodišča za vse ruske morilce in teroriste«. Napad je obsodila tudi Bela hiša, navaja britanski BBC.

Kramatorsk, nekoč mesto s 150.000 prebivalci, je sicer zadnje večje mesto pod ukrajinskim nadzorom na vzhodu države. Od fronte je oddaljeno približno 30 kilometrov.