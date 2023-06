Zaradi okvare tovornega vozila je na pomurski avtocesti med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru zaprt vozni pas.

Okvara vozila ovira promet tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani.

Zaradi del na severni ljubljanski obvoznici je izvoz Nove Jarše iz smeri Zadobrove možen samo za voznike, ki pripeljejo iz smeri Domžal.

Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi popravila pokritega vkopa Malečnik promet urejen dvosmerno. Po enem pasu v vsako smer.

Do petka bodo popolne nočne zapore ceste vsako noč med 20. in 6. uro zjutraj na italijanski strani prelaza Predel, med Predelom in Trbižem, pri predoru ob Rabeljskem jezeru. Med 6. in 20. uro čez dan pa bo promet potekal izmenično enosmerno.

Do 8. julija bo na pomurski avtocesti zaprt priključek Pernica proti Mariboru. Obvoz preko priključka Lenart.