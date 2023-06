Tudi pred letošnjo žensko reprezentančno sezono Marco Bonitta, ki je lani prevzel slovensko izbrano vrsto, ne more računati na vse igralke, ki bi si po svoji kakovosti zaslužile mesto v reprezentanci. Seznam tistih, ki so svoje sodelovanje odpovedale iz osebnih razlogov ali zaradi poškodb, je spet zelo dolg. Začelo se je z Lano Ščuka, ki je v minuli sezoni s Commerceconom Lodž osvojila poljsko državno prvenstvo, nadaljevalo pa z Evo Pavlović Mori, Darjo Eržen, Julijo Grubišič Čabo, Laro Rituper, Saro Hutinski, Urško Cikač, Klaro Milošič in Tio Koren.

»V Kranjski Gori so tiste igralke, ki si resnično želijo igrati v reprezentanci, in to je najpomembneje. Vesel sem, da spet delam s to ekipo. V prvem delu priprav smo vzpostavili vzdušje, v kakršnem smo končali lansko sezono, v kateri je ekipa odlično odigrala kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Na treningih delamo tako za telesno pripravljenost kot tudi za to, da čim prej postavimo sisteme igre in povežemo različne igralne situacije. Zelo sem zadovoljen s prvim tednom treningov,« je s prizadevnostjo tistih, ki so se odzvale njegovemu vabilu, zadovoljen Italijan na slovenski klopi Marco Bonitta.

V zelo mladi slovenski reprezentanci so najbolj izkušene kapetanka Saša Planinšec, Sara Najdič ter korektorici Nika Markovič in Iza Mlakar, ki se je sredi minule sezone vrnila na odbojkarska igrišča in v dresu Nove KBM Branik potrdila, da še vedno sodi med najboljše slovenske odbojkarice.

»Vesela sem, da sem dobila priložnost, da se pridružim ekipi. Vemo, kakšni so naši cilji, in upam, da jih bomo uresničile. Tudi s trdim delom in dobrimi treningi,« je po prvem tednu priprav dejala Iza Mlakar, ki končuje študij na medicinski fakulteti v Mariboru.

»Za nami je dober teden dni treningov, do evropskega prvenstva nas čaka še mesec in pol trdega dela. Začeli smo postopoma, z nabiranjem kondicije in moči, pilimo tudi osnovno tehniko, kar je vedno dobrodošlo. Mislim, da bomo ob pravem času in na pravem mestu potem tudi pokazale vse tisto, kar znamo, in da se bomo v Gentu prebile v prvi krog izločilnih bojev,« je svojo nekdanjo klubsko soigralko v Novi KBM Branik dopolnila Sara Najdič, ki bo v novi sezoni igrala za Calcit Volley.

Za Kamničanke je predlani igrala tudi 17-letna Mija Šiftar, najmlajša v slovenski izbrani vrsti. »Na priprave smo prišle z veliko energije in motivacije za delo. Čeprav so treningi že nekoliko naporni, mislim, da treniramo na zelo visoki ravni. Naš cilj je, da to raven ves čas ohranjamo in jo še nadgrajujemo. Vsi smo zazrti proti istim ciljem in upamo, da jih bomo na koncu tudi uresničili,« se proti Gentu, kjer bodo Slovenke v skupinskem delu EP igrale proti Poljski, Belgiji, Srbiji, Madžarski in Ukrajini, že ozira 188 centimetrov visoka sprejemalka, ki je v lanski sezoni v francoski ligi igrala za Saint Raphael, zdaj pa je članica Mulhousa.

Do konca tedna bodo slovenske odbojkarice še v Kranjski Gori, nato bodo priprave nadaljevale v Mariboru, kjer bodo ostale do prvih pripravljalnih tekem v Grčiji sredi julija. Do odhoda v Belgijo se bodo pripravljale še v Ljubljani, kjer jih bosta čakali tekmi s Slovaško in Hrvaško.