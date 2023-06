Čeprav so smučarski skoki zimski šport, so jih Poljaki zaradi izjemne priljubljenosti v državi uvrstili v program letnih evropskih iger. Serijo petih tekem na plastiki so včeraj začele skakalke s preizkušnjo na srednji skakalnici. Zanimanja gledalcev niso požele (bilo jih je nekaj deset), pa tudi vremenske razmere so bile zahtevne, saj je dopoldne deževalo, popoldne je pihal močan veter, temperatura zraka pa je bila le 11 stopinj Celzija. Potem ko so bile v odsotnosti Eme Klinec, ki ima študijske obveznosti, vse slovenske oči uprte v Niko Križnar, je s srebrno kolajno presenetila 18-letna Nika Prevc, ki je za zmagovalko, Avstrijko Jacqueline Seifriedsberger, zaostal le tri desetinke točke. Finale je bila prava drama, sa je bilo veliko zmede z izidi in uradni napovedovalec je Prevčevo že razglasil za zmagovalko. Prevčeva je imela v finalu z dosežkom 100,5 metra najdaljši skok tekmovanja in čeprav je Seifriedsbergerjevo preskočila za dva metra ter dobila 2,5 točke več od sodnikov, je odločala vetrna izravnava, saj imela Avstrijka veter v hrbet (plus 4,6 točke), Slovenka pa vzgonskega (minus 1,7 točke).

Tri Slovenke med najboljših pet

»Nisem prišla po kolajno, a mi ta zdaj vseeno veliko pomeni. Uvrstitev na stopničke na tekmi svetovnega pokala vendarle pomeni več. Tam je konkurenca močnejša, tukaj pa ekipe niso prišle z vsemi najboljšimi. Presenetila sem sama sebe, na treningih mi ni šlo tako dobro. Vesela sem, da sem se zbrala v pravem trenutku in pokazala dva odlična skoka. Upam, da bom takšne skoke prenesla tudi na veliko skakalnico,« je bila kot vedno redkobesedna Nika Prevc.

Prevčeva in Seifriedsbergerjeva sta bili v konkurenci 37 tekmovalk iz 12 držav razred zase (po prvi seriji je bila razlika med njima pol točke), saj je tretja Avstrijka Marita Kramer zaostala že skoraj 20 točk. Lep slovenski moštveni uspeh sta dopolnili še dve tekmovalki tik pod odrom za zmagovalke. Nika Križnar je bila četrta, potem ko je bila po prvem skoku sedma (zaradi vetra se je morala umakniti s startne klopi), in Katra Komar peta, medtem ko je bila Maja Vtič 15., Ajda Košnjek pa 19. Moški bodo prvič tekmovali danes ob 17.30 na srednji skakalnici.

​Divakoviću srebrna kolajna v tekvondoju

Patrik Divaković je s srebrno kolajno v kategoriji do 87 kilogramov potrdil vlogo drugega nosilca na tekmovanju v tekvondoju. V finalu ga je premagal Hrvat Ivan Šapin, ki je bil prvi favorit, saj je bil lani evropski prvak, letos pa svetovni podprvak. Divaković je bil v prvem krogu prost, v četrtfinalu je premagal Madžara Kelena Baileyja, desetega nosilca, z 2:0 (10:3, 7:5), v polfinalu pa Španca Martineza Garcio, tretjega nosilca, z 2:0 (11:4, 8:6). V finalu je bil Šapin premočan, saj je dvoboja dobil z 8:3 in 10:1. »Zelo mi je ustrezalo, da sem dvoboje začel šele po tretji uri popoldne. Vedel sem, da lahko premagam Baileyja in Garcio. Pred finalom je bil načrt, da zapiram Šapina, ki je zelo fizičen borec. Vzdušje na igrah je bilo super, le slavje bo kratko, saj takoj odhajamo domov,« je povedal Patrik Divaković.

Za kajakaše in kanuiste na divjih vodah bo nastop na evropskih igrah prvi vrhunec sezone, saj bo tekmovanje od jutri do nedelje veljajo za evropsko prvenstvo v slalomu. Slovenska reprezentanca progo v Krakovu zelo dobro pozna. Vsi so na njej trenirali in tekmovali že od mladinskih kategorij naprej, skoraj vsako leto Krakov gosti svetovni pokal, letos so imeli na progi tudi izbirne tekme.

Izidi smučarskih skokov, ženske, posamezno (srednja) skakalnica: 1. Seifriedsberger (Avs) 262,6 (99, 98,5), 2. Prevc (Slo) 262,3 (97,5, 100,5), 3. Kramer (Avs) 242,6 (100, 93,5), 4. Križnar 238,6 (93, 98), 5. Komar 236,8 (93,5, 95,5), 15. Vtič 202,9 (84,5, 89), 19. Košnjek (vse Slo) 189,7 (81, 85).

*** Rezultati so boljši, kot smo jih pričakovali, rekel bi vrhunski. Nika Prevc je izkoristila priložnost. Nika Križnar je na treningih skakala veliko boljše, a se je pokazalo, da še ni stabilna. Skače po sistemu toplo-hladno, a se moramo zavedati, da smo v obdobju, ko vse še ni vse perfektno. Vse si zaslužijo pohvale. Zoran Zupančič, selektor Slovenije