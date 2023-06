Nagrada lux filmu Blizu

V evropskem parlamentu so sinoči podelili nagrado občinstva lux. Med nominiranimi filmi, ki so jih decembra v Reykjaviku razglasili na podelitvi evropskih filmskih nagrad, so bili tudi Trikotnik žalosti Rubena Östlunda, Alcarràs Carle Simón, Burning Days Emina Alperja in Will-o'-the-Wisp Joãoa Pedra Rodriguesa.