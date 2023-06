Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, ki naj bi v soboto preprečil spopad med milico Wagner in rusko redno vojsko, je sporočil, da je Jevgenij Prigožin že v Belorusiji. Tisti, ki poznajo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ne verjamejo, da bo po vojaškem uporu pustil Prigožina pri življenju. Lukašenko je zdaj v spletnem videu izjavil, da je pozval Putina, naj ne ubije Prigožina. Beloruski diktator, ki je obžaloval konfrontacijo med oboroženo skupino Wagner in rusko vojsko, je novinarjem tudi razkril, da je bila beloruska vojska v soboto v polni pripravljenosti. Verjetno jo je nameraval poslati v boj proti konvoju Wagnerja, ki se je bližal Moskvi.

Prigožin ostal brez podpore generala

Po trditvah francoske televizije LCI je Prigožin upal, da mu bo uspelo osvojiti Moskvo, ker je imel zagotovila treh najožjih Putinovih sodelavcev in uveljavljenega generala Sergeja Surovikina, da ga bodo podprli. Vendar se to ni zgodilo, ko se je ruska vojska na reki Oka, 200 kilometrov južno od Moskve, postavila v bran. Položaj Wagnerja je tedaj postal brezupen tudi zato, ker so konvoju zagrozili z letalskim napadom. Prigožin je zahteval pogovor s Putinom, ki je to zavrnil in mu poslal Lukašenka, s katerim se vodja Wagnerja pozna že 25 let.

Lukašenko je v pogajanjih dosegel, da se lahko pripadniki Wagnerja umaknejo v Belorusijo. Menda tudi zato, ker potrebuje pomoč pri represiji nad nasprotniki svojega režima. Za zdaj ni znano, kje se potikajo pripadniki Wagnerja. V Rusiji bi lahko s svojim orožjem postali vir nemirov. V ponedeljek jim je Putin dal na razpolago več možnosti: da se vključijo v redno vojsko (le tisti, ki niso šli nad Moskvo), da se vrnejo domov v civilno življenje ali da se umaknejo v Belorusijo. Poljska se zdaj boji provokacij pripadnikov Wagnerja iz Belorusije.

Brez vpliva na bojišče

Včeraj je Putin pred okoli 2500 pripadniki ruske vojske, policije in tajnih služb dejal, da so osebe, ki so jih izurili za upor, spoznale, da vojska in ljudstvo nista na njihovi strani. Pohvalil je varnostne sile, ker »so preprečile državljansko vojno«. Dodal je: »Ni nam bilo treba umakniti enot, ki se borijo na območju specialne operacije.« Priznal je, da je od maja lani država izplačala Wagnerju 922 milijonov evrov (vrsto let je zanikal povezanost ruske države s tem zasebnim podjetjem). Od prisotnih je zahteval minuto molka v čast ubitim pilotom. V soboto naj bi pripadniki milice Wagner sestrelili sedem helikopterjev in eno letalo.

Zahodni vojaški analitiki ugotavljajo, da ruska vojska nima rezerv zunaj Ukrajine, zato je konvoj lahko iz Rostova proti Moskvi napredoval 800 kilometrov. Če bo zdaj bolj zavarovala Moskvo in preostalo zaledje, bo oslabila svoje sile v Ukrajini. Vsekakor je po uporu v soboto padla morala ruske vojske, tudi zato, ker je Putin izgubil avtoriteto. A razpustitev Wagnerjevih enot ne bo vplivala na situacijo na bojišču, ker so bile te enote koristne v napadu, ne v obrambi, sedanja ruska strategija pa je obrambna. Ukrajinski generali tudi še niso poslali v boj večjega dela svojih sil, niti v soboto ne, saj ruski generali niso hoteli nikjer oslabiti fronte. Predvsem je upor trajal premalo časa, da bi lahko vplival na situacijo v Ukrajini. A dolgoročno bo odprava Wagnerja vodila do pomanjkanja vojakov v ruski vojski, vsaka nova mobilizacija pa bi povečala odpor Rusov do vojne. Čas ne dela več za Putina, tudi zato ne, ker ima težave pri preskrbovanju s strelivom.