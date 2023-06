Obnovljivi viri energije: Koalicija bi izkoriščala sonce in veter, opozicija vodo in gozdove

V koaliciji so v razpravi o predlogu zakona, ki naj bi pospešil predvsem uvajanje sončnih in vetrnih elektrarn, opozarjali na nujnost sprejetja zakona za razogljičenje Slovenije in spopad s podnebno krizo. V opoziciji predloga zakona ne podpirajo, saj si, kot pravijo, med drugim želijo večji poudarek na hidroelektrarnah in izkoriščanju biomase.