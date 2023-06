Lani novoizvoljena levičarska predsednica Xiomara Castro je napovedala vojno proti kriminalnim tolpam, ki so v zadnjih desetletjih Honduras spravile na slab glas z nasiljem najbolj prežete države na svetu. Čeprav ima država precej manj tolp in aktivnih članov teh kriminalnih združb kot El Salvador, so težave v Hondurasu primerljive. Vzpostavljen je podoben začarani krog močnega kriminalnega okolja, šibkega sodstva in podkupljivih varnostnih organov ter sodnikov, ki v okoliščinah hude revščine omogoča zgolj nadaljevanje delovanja kriminalnih združb. Različne vlade Hondurasa so se različno poskusile spoprijeti s težavami, pravilo je vendarle bilo, da so se vlade s trdo roko lotevale razraščenega problema nasilja tolp.

Vojaška policija prevzela nadzor

Levičarka Castrova s svojimi prijemi ostrega spopada s tolpami tako v mestih kot v zaporih vse bolj spominja na varnostno politiko salvadorskega predsednika Najiba Bukeleja, ki je v nekaj mesecih v svoji vojni proti tolpam dal zapreti dva odstotka prebivalstva države oziroma 66.000 ljudi. Potem ko je Castrova že decembra lani v državi razglasila izredne razmere, zato da bi varnostni organi dobili večja pooblastila pri pregonu organiziranega kriminala, se je zdaj lotila še nasilja tolp v zaporih. Nadzor nad 26 zapori v državi, v katerih prihaja do umorov in preprodaje drog, je prevzela vojaška policija, vojska pa bo tudi poslej glavna odgovorna za ohranjanje javne varnosti.

S tem se je Castrova, ki je pod pritiskom mnogih državljanov, naj sledi politiki Bukeleja in z vsemi možnimi prijemi zajezi nasilje tolp, odzvala na nedavni strelski obračun v ženskem zaporu v bližini prestolnice, kjer so se spopadle zaprte pripadnice glavnih honduraških tolp Mara Salvatrucha in Barrio 18, ki skupaj štejeta okoli 40.000 članov. Pripadnice skupine Barrio 18 so bile v zaporu oborožene s polavtomatskim orožjem, mačetami in vnetljivimi snovmi, ki so jim jih pritihotapili za zapahe. Poboj pripadnic nasprotujoče tolpe je bil očitno načrtovan. Večina pobitih je umrla v ognjenih zubljih, saj so jih zaprle v celice in zažgale njihove žimnice, slabo polovico pa so postrelile. Kako jim je uspelo spraviti orožje v zaporniški blok nasprotujoče si milice, še preiskujejo. Pomoč paznikov ni izključena.

Odkrili strelno orožje in granate

V neprebojne jopiče oblečeni pripadniki vojaške policije so v ponedeljek po prenatrpanih zaporih Hondurasa (Združeni narodi ocenjujejo, da je v zaporih za dobro tretjino več zapornikov, kot pa premorejo kapacitet) izvedli obsežne preiskave celic. Vse zapornike so po vzoru prijemov salvadorskih varnostnih organov posedli na dvorišča zaporov (moške brez majic, ženske so jih smele obdržati oblečene), medtem ko so prečesali njihove celice in iskali nedovoljene predmete. Niso ostali praznih rok. Našli so na stotine kosov strelnega orožja, polavtomatskega orožja, šaržerjev in granat, prav tako mobilne telefone in wi-fi routerje. Obrambni minister Jose Manuel Zelaya Rosales je dejal, da je cilj operacije uničiti organizirani kriminal v zaporih in onemogočiti, da bi ti še naprej predstavljali učilnice kriminala.