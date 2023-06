Bog, domovina in družina

San Francisco, junij 2016. Na Embarcaderu je stala nepopisna množica, ki se je pripravljala, da odkoraka po Market Street. Sprevod je trajal že pet ur, bilo je vroče in prireditvi ni bilo videti konca. Z ženo sva bila že utrujena in lačna. Najina otroka sta ves čas navdušeno gledala, ploskala in se veselila darilc. Osemletna hčerka je imela za vratom mavrično ogrlico z račko, ki je nosila policijsko kapo. Dobila jo je od uslužbenca FBI, ki je skupaj s svojimi kolegi paradiral. Najbolj spektakularni so bili mestni pometači, ki so plesali s kantami. Na Pride so prišli vsi: aktivisti so hodili skupaj z gasilci, šerifi, državnimi uslužbenci in politiki. Največ pa je bilo povsem navadnih ljudi. Velika podjetja so tekmovala med sabo, katero bo delilo lepše zastavice, zapestnice, priponke z logotipi, okrašenimi z mavrico. Amerika je bila še v šoku. Samo nekaj tednov pred tem je skrajnež v LGBT-lokalu v Orlandu na Floridi ubil skoraj 50 ljudi. Volilna kampanja je bila v polnem teku. Donald Trump je širil svojo nestrpno retoriko, Hillary Clinton pa je navduševala samo bogati Manhattan in mainstream medije. Na paradi so se ljudje zavedali, da smo vsi drugačni – vsi enakopravni. In da pridobljene pravice niso večne.