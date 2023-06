Medtem ko se nekateri turisti na dopustu malo preveč sprostijo, so drugi na počitnicah preveč živčni in pod stresom. Recimo v prometnih zastojih. Pred dnevi je avstrijski voznik avtodoma ob zožitvi hitre ceste v Izoli napadel 44-letnega Slovenca: ker se je ta v koloni vrinil pred njega, je šel do njegovega avta in ga skozi odprto okno klofnil. Plačati je moral globo. V svetovnih medijih pa je včeraj zakrožila novica o še bolj neotesanem turistu, ki je v petek v steno skoraj dva tisoč let starega rimskega Koloseja s ključi vrezal svoje in dekletovo ime – »Ivan+Haley 23«. »Nisem mogel verjeti, kaj ta bedak počne. Sem navdušenec nad zgodovino in kulturo, ta osel pa ju je uničeval pred mojimi očmi. To je zločin. Prijavil sem ga,« je za britanski Daily Mail povedal geograf Ryan Lutz iz Kalifornije, ki je Ivana posnel. Video je pokazal varnostniku, a naj bi imel ta zvezane roke, saj Ivana ni sam ujel pri dejanju. Obrnil se je na njegove nadrejene, ti so poklicali policijo, oni pa so se podali v lov nanj. Ker ne vedo, za koga gre, ga bodo verjetno težko našli.

»Kdor koli že sta, sta idiota. Imam slab občutek, da sta Američana, saj se nas – upravičeno – drži sloves takega početja,« sumi Lutz. Če ga bodo prijeli in spoznali za krivega, Ivanu grozi do pet let zapora in več tisoč evrov kazni. »To se zgodi, ko nas obiščejo neizobraženi huligani. Le upamo lahko, da ga drugi ne bodo posnemali,« je za Daily Mail spregovorila direktorica Koloseja Alfonsina Russo. Podoben incident se je pripetil pred tremi leti, ko je 32-letni Irec v enega od stebrov skušal vklesati svoje začetnice. Prijeli so ga in sprožili postopek zaradi vandalizma. Leta 2017 je zgodovinsko dediščino nekdo oskrunil s črnim sprejem, še dve leti prej sta ameriški turistki s kovancem vrezali začetnici imen, trenutek pa ovekovečili z obveznim selfijem. Policiji so ju prijavili kar drugi turisti, branili sta se obtožb povzročitve hude škode na zgodovinski dediščini. Leta 2014 je moral ruski turist zaradi podobne skrunitve Koloseja plačati 20.000 evrov kazni.

Kuhanje kave sredi Benetk

Italijanske oblasti so zadnja leta vse bolj nestrpne do nevljudnih turistov. Kdo bi jim zameril! Pred petimi leti sta se britanska turista slekla do golega in za fotografijo pozirala v slavni rimski fontani Trevi. Težko bi storila kaj hujšega, saj v njeni bližini ljudje ne smejo niti stati, kaj šele da bi v vodi namakali noge. Češka turistka se je lani zgoraj brez sončila na enem od vojnih spomenikov, Američani so se goli kopali v enem od beneških kanalov, turistko pa so na stopnicah pred katedralo v Amalfiju ujeli pri golem fotografiranju. Njo in še dva sopotnika so obtožili obscenosti. Pri naših zahodnih sosedih so zato sprejeli že vrsto omejitev, ki naj bi z visokimi kaznimi vsaj v teoriji odvračale od neželenega obnašanja, obenem pa naj bi bil to način za soočanje s prevelikim navalom turistov na določena območja. Posedanje na Španskih stopnicah v Rimu je kaznivo, prav tako prehranjevanje in pitje, v Benetkah oglobijo druščine na dekliščinah in fantovščinah, če te ne potekajo ali čez dan ali ob koncu tedna, v obmorskem Portofinu pa se daljše zadrževanje na posameznih točkah, tistih z najlepšimi razgledi, kaznuje z 275 evri kazni. Kršenje določenih pravil lahko privede do tega, da turiste iz mesta naženejo. Dva Nemca so pred leti nagnali, ker sta si na prenosnem kuhalniku na slovitem beneškem mostu Rialto kuhala kavo. Lokalne oblasti so ju še udarile po žepu s kaznijo skoraj tisoč evrov. V nekaterih obmorskih krajih je zadnja leta prepovedano sprehajanje po mestu v kopalkah. Kazni segajo od 25 pa do 500 evrov.

Kazen za bruhanje

Za bruhanje bo v črnogorski Budvi odslej treba odšteti 200 evrov, v hrvaškem Splitu in Dubrovniku pa so globe za gole turiste sprejeli že v preteklosti. Naši južni sosedi imajo vsako leto ogromno težav z neprimernim vedenjem turistov. Eni spolno občujejo v javnosti (pred kratkim je po omrežjih krožil posnetek turistk, ki sta se nasladi prepustili kar na stojnici sredi rive na Hvaru), tudi sredi prometnih ulic, drugi urinirajo (in še kaj drugega!) vsevprek, spijo kar na plažah ali pa se goli sončijo po mestnih parkih. Da bi se vsaj malo zavarovali pred »turisti iz pekla«, so v Splitu letos uvedli kazni za popivanje na ulici v mestnem jedru, izločanje človeških tekočin in iztrebkov na javnih površinah, posedanje po spomenikih, bruhanje na javnih površinah …