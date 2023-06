Klub iz mesta z okoli 200.000 prebivalci na jugu Poljske je nedavno izgubil že svoj drugi zaporedni finale na sklepnem turnirju najboljše četverice v evropski ligi prvakov: lani je bila po izvajanju sedemmetrovk uspešnejša Barcelona (37:35), letos pa po podaljških še Magdeburg (30:29). Dan po vrnitvi iz Kölna je bilo na sprejemu ekipe trenerja Talanta Dušebajeva v Kielcah precej žalostno. Ne le zaradi novega poraza v finalu in smrti novinarja Pawla Kotwice med finalnim dvobojem v Lanxess Areni (usoden je bil zastoj srca), ampak tudi zaradi napovedi Bertusa Servaasa, alfe in omege kluba, ki je zbrani množici sporočil, da bo predsednik kluba le še do 30. junija 2023.

Prva športna ljubezen julija leta 1963 v Zaanstadu rojenega Nizozemca je bila nogomet. Med letoma 1976 in 1982 je bil član slovitega Ajaxa iz Amsterdama ter nekaj časa celo soigralec legendarnega in zdaj že pokojnega Johana Cruyffa. A zaradi hujše poškodbe noge je bil prisiljen končati nogometno kariero, po kateri se je odločil poskusiti v športno-poslovnih vodah. Leta 1991 se je preselil na Poljsko, enajst let kasneje kupil rokometni klub Kolporter Kielce in takoj seveda postal njegov predsednik. Že takrat je bil tudi glavni direktor skupine Vive, največjega podjetja za reciklažo tekstila na Poljskem, katerega sedež je preselil v Kielce, potem ko mu je do tal pogorelo manjše podjetje za prodajo oblačil iz druge roke v mestecu Szczukoskie Gorki.

Poseben odnos z Zormanom

Predvsem z njegovim denarjem se je začel vzpon kluba tako doma kot v Evropi. Že v prvi sezoni je klub, ki je bil sicer ustanovljen že leta 1965 pod imenom Iskra Kielce, spet postal državni prvak. Doslej je bil 20-krat najboljši v poljski ligi, od tega 12-krat zapored od sezone 2011/12, ima pa tudi 17 naslovov zmagovalca domačega pokala. Vrhunec je prišel leta 2016, ko so Kielce v Kölnu prvič in doslej edinič v ligi prvakov pokorile vso Evropo. V finalu je takrat po podaljških in kazenskih strelih padel madžarski Veszprem (39:38), ki je imel sredi drugega polčasa že neverjetnih devet golov prednosti (28:19), a jih je do konca rednega dela zapravil.

Dres Kielc je takrat nosil tudi Slovenec Uroš Zorman, za katerega je bil to četrti in obenem zadnji naslov prvaka Evrope (pred tem s Celjem Pivovarno Laško 2003/04 in dvakrat s Ciudadom Realom 2007/08, 2008/09). Zorman je bil v Kielcah kar devet sezon: od 2011 do 2018 kot igralec in od 2018 do 2020 kot pomočnik glavnega trenerja Dušebajeva, nato pa se je zaradi pandemije koronavirusa vrnil v domovino. »S predsednikom imava zares poseben in odkrit odnos, zato je vedel, da bo nekoč prišel dan, ko se bosta najini poti razšli. Nobenemu od naju ni bilo lahko, za oba je bila to težka odločitev in oba sva bila žalostna. Moj argument, da se vračam domov zaradi družine, je sprejel kot normalen in logičen. Še posebno so me ganile njegove besede, da sem del družine Kielc, da sem jim v devetih letih dal vse svoje znanje, kakovost, značaj, izkušnje in srce in da je moj odhod zanje velika izguba,« je v ekskluzivnem intervjuju za Dnevnik ob vrnitvi dejal Uroš Zorman, medtem ko Dušebajev, ki je trener Kielc že od leta 2014 (po besedah Servaasa najboljši trener na svetu), verjetno še ostaja na Poljskem.

Servaas večkrat rešil Kielce

Za Servaasa v Kielcah ni sijalo le sonce, ampak je bilo tudi veliko črnih obdobij. Tudi njegovo podjetje je občasno zajela kriza, a je s pridobitvijo novih sponzorjev klub vsakokrat rešil pred propadom oziroma bankrotom. Nazadnje ob slovesu pivovarniškega giganta Lomze, ki je z novim letom odstopil kot generalni pokrovitelj kluba. Po nekaj črnih mesecih je (seveda predvsem po zaslugi Servaasa, rešitelja, financerja in botra kluba) namesto njega prišlo podjetje Barlinek Industria, po katerem se klub zdaj tudi imenuje.

A na sprejemu na glavnem mestnem trgu v Kielcah je Servaas, ki je leta 2012 zaprosil za poljsko državljanstvo in ga dve leti kasneje tudi dobil, napovedal, da bo predsednik le še do petka, 30. junija, in da se po 21 letih dokončno poslavlja. »Ta klub smo skupaj gradili več kot dvajset let, a zdaj se je moj čas iztekel. Žal mi zdravje ne dopušča več nadaljevati dela,« je zbrane nagovoril vidno ganjeni Bertus Servaas, ki je Kielce spremljal na vseh tekmah v živo, tudi na gostovanjih v ligi prvakov.

»V zadnjem letu se je dogajalo veliko stvari, tako lepih kot manj lepih, bilo je tudi veliko čustev. Veliko sem se naučil od ljudi okoli sebe in sem jim hvaležen za vse. Upam, da bo klub vedno pomemben za mesto, ker je njegova vrednost neprecenljiva. Prosim, da razumete in spoštujete mojo odločitev o umiku s predsedniškega položaja. Verjemite, dobro je bila premišljena,« je v poslovilnem govoru še pojasnil Servaas, ki je bil tako na športnem kot poslovnem področju na Poljskem večkrat nagrajen in odlikovan. Kljub temu, da se je ves čas bodel z mestom in gospodarstvom za zagotovitev sredstev za delovanje kluba na visoki ravni. Pri tem je bil zelo uspešen, a vseeno Kielcam za novo sezono v blagajni manjka več kot milijon evrov.