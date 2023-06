Ste v profesionalnem pokoju, a očitno zelo zasedeni. S čim se ukvarjate po koncu kariere?

Res je, težko rečem, da sem v pokoju. Moj urnik je morda še bolj natrpan kot v času kariere. S svojimi partnerji in sponzorji organiziramo kolesarske izlete in vožnje. Veliko delam tudi z mladimi kolesarji in vsekakor vztrajam v tem športu, ki ga imam zelo rad. Sem se pa premaknil bolj v rekreativne vode, profesionalno kolesarstvo spremljam le še kot navijač.

Vrniva se v zadnja tri leta vaše profesionalne kariere. Kakšen kapetan je bil Primož Roglič?

O njem resnično lahko govorim le z izbranimi besedami, velikokrat sva si delila sobo. Čeprav sem bil bolj izkušen od njega, sem se od njega lahko zelo veliko naučil. Predvsem o sami profesionalnosti. Vedno je tako zelo osredotočen in ničesar ne prepušča naključju. Posebno rad pa sem poslušal njegovo mnenje o kolesarstvu oziroma o taktikah. Ker je prišel pozno in iz drugega športa, je bil njegov pogled večinoma popolnoma drugačen in zato zelo zanimiv. Vsa tri leta z njim sem resnično užival.

V skupnem obdobju ste mu pomagali do ene zmage na Vuelti, dvakrat pa ste Tour zapuščali sklonjene glave. Nam glede občutkov po tistih razočaranjih lahko zaupate kaj posebnega?

Vsako leto smo na Tour prišli izjemno motivirani in odlično pripravljeni. Vsi smo bili pripravljeni narediti vse za Primoža in njegovo zmago. Poraz leta 2020 je bil zelo boleč, še težje je bilo naslednje leto, ko je zaradi padcev moral odstopiti. Vsi cilji in pričakovanja so se v trenutku podrli. Vsi smo bili zelo razočarani, le Primož je takoj začel gledati naprej proti naslednjim ciljem. Je izjemen borec, kar je znova pokazal letos. Ta zmaga na Giru je zanj zelo pomembna in pri meni si zasluži novo mero spoštovanja. Po vseh teh nezgodah se vedno vrne in se trudi še bolj močno.

Očitno ste z njim razvili pravo prijateljsko vez. Sta še vedno v stiku?

Da, še vedno se slišiva, a ne veliko. Dobro se zavedam, kako je biti profesionalni športnik na najvišji ravni. Ves čas dobivaš veliko sporočil in klicev, ki ti kradejo pozornost. Včasih mu napišem kakšno sporočilo, a resnično ga ne želim preveč motiti.

Ker sta bila sostanovalca, je morda kakšno sporočilo v slovenskem jeziku?

Žal ne. Nikoli se od njega nisem učil slovensko, vedno sva se pogovarjala v angleščini.

Do zmage na Giru Primož Roglič nikoli ni kazal veliko čustev, sedaj pa mu je vidno odleglo. Je pred tem čustva skrival le pred kamero?

To je zanj zagotovo ena največjih zmag kariere. Zmagati na Giru samo po sebi pomeni velik dosežek, a po vsem tem, kar se je v zadnjih letih dogajalo Primožu na dirki po Franciji, je to zagotovo nekaj posebnega. Po dveh zaporednih odstopih s Toura je sam pri sebi zagotovo trpel. Moral je narediti korak nazaj. Na srečo je imel že uspešno kolesarsko pomlad, zmaga na Giru pa mu zagotovo vliva novih moči in motivacijo. Sedaj je lačen novih zmag na velikih tekmah in kar malce sem razočaran, da ga ne bomo videli na Touru, a zagotovo bo spet pravi na Vuelti.

Tour je sedaj edina lovorika, ki mu še manjka in ki si je resnično želi. Ima pri svojih 33 letih še vedno priložnost za zmago na največji dirki?

Jumbo-Visma ima sedaj v Jonasu Vingegaardu aktualnega zmagovalca Toura. To je nekaj, kar si je ekipa vedno želela, zato bo za Primoža Rogliča zelo težko. V kolesarskih ekipah ni praksa, da se na dirko podajo z dvema kapetanoma, to ni običajna praksa. Primož je zagotovo še vedno sposoben zmagati na dirki po Franciji. Prve ovire zanj ne vidim v Tadeju Pogačarju, ampak bolj v Jonasu Vingegaardu, ki je sedaj razumljivo kapetan ekipe. Verjetno bi imel več možnosti za zmago, če bi se odločil zamenjati ekipo.

Mu gre pri tem na roko dejstvo, da ekipo zapušča glavni sponzor, podjetje Jumbo? Ali takšni ekipi ne bo težko najti novega sponzorja?

Iskanje glavnega sponzorja, ki bo vložil toliko denarja, nikoli ni enostavno. Ampak ta ekipa ima izjemne rezultate, tradicijo in odlične kolesarje, tako da jim bo najverjetneje vseeno uspelo brez večjih težav. Verjetno bi bilo nekaj narobe, če ne bi našli novega sponzorja, in sponzorstvo zagotovo ni razlog, da bi bil nekdo primoran menjati ekipo.

Po vaši upokojitvi je nizozemski ekipi manjkal pravi cestni kapetan. Letos je v ekipo prišel Jan Tratnik, ki ima podobne lastnosti, kot ste jih imeli sami. Je to prava menjava za vas?

Jana ne poznam prav dobro, a vem, da gre za odličnega kolesarja. Vem, da je že zmagal na nekaj kronometrih in da je lahko dolgo na čelu glavnine. Morda ne gre za popolnoma enakega kolesarja, kot sem bil sam. Zagotovo pa gre za izjemnega pomočnika in odlično podporo za Primoža. Zelo pomembno je, da imaš v ekipi nekoga, ki govori isti jezik, saj je nato vse skupaj nekoliko lažje. Še posebno na tritedenskih dirkah, ko je na koncu vse resnično naporno, vedno pride prav, da imaš ob sebi nekoga, ki te lahko na hitro razvedri.

Kakšno je vaše mnenje o tem, da je bil Primož Roglič nekoč smučarski skakalec, danes pa je eden najboljših kolesarjev na cesti?

To je res neverjetno – da nekdo pride v kolesarstvo tako pozno in je sposoben biti tako hiter. Še bolj me navdušuje to, da se je sposoben voziti v glavnini, da se zna tako dobro boriti za pozicije. O kolesarstvu se je učil resnično hitro. Moč v nogah je ena stvar in se da trenirati ter ti je delno tudi dana, potem pa moraš biti v kolesarstvu suveren tudi na kolesu. Obvladati moraš veliko veščin in se spretno voziti tudi v glavnini, ki ima svoje zakonitosti. Da je vse to osvojil v tako kratkem času, je resnično impresivno.

Kljub temu številni njegove padce pripisujejo tudi njegovemu pomanjkanju poznavanja vožnje v glavnini. Vi ste bili njegov cestni kapetan – ste ga morali v glavnini voditi kaj drugače kot preostale kolesarje?

Nikoli. Primož je izjemno dober pri pozicioniranju v glavnini. Je pa res, da včasih do svojega mesta pride na način, ki ga preostali kolesarji ne razumejo. Kot sem rekel, o kolesarstvu razmišlja drugače in to je njegova velika prednost. Moja naloga v ekipi je bila, da sem s svojimi izkušnjami pripomogel k temu, da je bila celotna ekipa bolj samozavestna, da si je upala voziti bolj v ospredju. Ko sem bil na dirki, je bila le-ta vedno pod našim nadzorom.

Padci po vašem mnenju torej niso posledica njegovih napak?

Ne, zagotovo ne. V kolesarstvu se enostavno velikokrat zgodi, da ko enkrat padeš, se ti to začne ponavljati. Enostavno nisi več dovolj samozavesten in ko postaneš preveč previden, se dogajajo »čudne« stvari. Padeš v nekakšno črno mentalno stanje in padci se vrstijo drug za drugim. Njegovi padci se niso zgodili zato, ker je bil nekoč smučarski skakalec. Ravno zaradi tega sem dejal, da je bila zmaga na Giru zanj najbolj pomembna med vsemi, saj je z njo prekinil ta črni niz. Lahko je sproščen in možnosti za novo smolo so veliko manjše.