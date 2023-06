Na osem let zaporne kazni je bil obsojen Mate Mrša, 26-letni študent medicine in nekdanji vodja katoliških skavtov na Reki. Tožilstvo mu je očitalo 30 kaznivih dejanj, povezanih s spolno zlorabo otrok, med drugim spolni napad, zadovoljevanje pred otrokom, izkoriščanje otrok za razširjanje neprimerne vsebine, predvajanje pornografije otrokom, poročajo hrvaški mediji. V kazen se mu vštejeta že skoraj dve leti, ki ju je preživel v priporu. Ker gre za kazen, višjo od petih let zapora, bo avtomatično ostal v priporu vse do začetka njenega prestajanja. Sodnica reškega sodišča Petra Primc je Mrši izrekla še dosmrtno prepoved dolžnosti in dela, pri katerih bi imel reden stik z otroki. Sodba še ni pravnomočna, nanjo se lahko obramba in tožilstvo pritožita.

Pri njem našli na tisoče fotografij in posnetkov

Takrat 24-letni Mrša je konec leta 2020 in začetek leta 2021 napadel več deklic, prav posebej pa se je spravil na trinajstletnico. Spoznala sta se prek katoliških skavtov, pridobil si je tudi zaupanje njenih staršev in jih večkrat obiskal doma. Prav tam jo je najmanj petkrat spolno zlorabil, pred njo naj bi se tudi samozadovoljeval. A to še ni vse. Šestindvajsetletnik je s trinajstletnico komuniciral tudi prek spletnih družbenih omrežij, kjer jo je nagovarjal, naj mu pošilja svoje fotografije. Po dokumentaciji iz sodnega spisa se je spravil tudi na druga dekleta in jih silil k izdelavi neprimernih fotografij in posnetkov. V preiskavi so pri Mrši našli več kot 4000 fotografij in 220 posnetkov golih, različno starih mladoletnikov v neprimernih položajih ali celo med spolno zlorabo. Podobe in posnetke naj bi shranil s spleta in jih tudi delil z drugimi. Sodišče je verjelo žrtvam, češ da te niso imele nobenega razloga, da bi lagale in Mršo lažno obtožile. On se je sicer branil, da je žrtev sam, saj da mu je vse skupaj nekdo podtaknil. Sodni izvedenec psihiatrije je po pregledu odločil, da je bil nekdanji vodja reških skavtov v času očitanih mu dejanj povsem prišteven. Ugotovil pa je, da ima Mrša osebnostno motnjo s prevladujočimi narcističnimi značilnostmi.

Skavti so zgroženi

»Zgroženi smo nad tem, da je nekdo, ki je že od malih nog skavt, nekaj mesecev pa je organizacijo celo vodil, storil taka grozodejstva. In to celo otrokom,« so se na facebooku oglasili hrvaški katoliški skavti. Za obtožbe zoper Mršo so prvič slišali po njegovem pridržanju predlansko poletje. »Po 20 letih trdega dela s tisoče mladimi se je zgodilo najhujše možno zlo,« so zapisali, saj da je eden njihovih zlorabil zaupanje in ranil tiste, za katere se vsi skupaj sploh trudijo. Da se kaj tako nagnusnega ne bi več zgodilo in da bi tovrstne spolne plenilce lahko prepoznali prej, so v organizaciji uvedli mnogo sprememb. Žrtve in njihove družine pa prosijo za odpuščanje in pomoč pri izgradnji boljše organizacije v prihodnosti.

Iz reške nadškofije so že ob aretaciji poleti 2021 sporočili, da takrat še osumljen Mrša ni bil zaposlen pri njih, da ni duhovnik, a da je bil kot laik po različnih organizacijah na posreden način vendarle povezan z njimi. Opravičili so se in sodelovali v preiskavi. »Težko je predvideti, kaj nekoga potisne v zlo, očitno pa bomo morali vzpostaviti dodatne mehanizme, da do podobnih dejanj ne bo več prihajalo in se bodo otroci v našem cerkvenem okolju počutili zares varne,« so dodali. »Vsako tako dejanje zahteva obsodbo in kazen, žrtev pa mora dobiti pomoč in zaščito. Zato se tudi sami zavzemamo za razkritje vsakega takega primera, saj lahko le na ta način kaznujemo storilce in izkoreninimo zlo. Zaradi zaščite vpletenih v ta primer dodatnih podrobnosti ne komentiramo, smo pa vsem na voljo za pogovor, nasvet in molitev,« so zaključili.

