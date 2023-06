Mislim svoje mesto: Vlak na strankarskem tiru

Lani so Slovenske železnice izgubile proti švicarskemu Zugu in izpadle iz lige prvakov. Kljub temu jim gre v hokeju še zmeraj bistveno bolje kot v potniškem prometu. Tam so v povsem drugi ligi kot švicarski cug, kot v hvaležen spomin na Avstrijo, pod katero smo ga dobili, tudi v slovenščini rečemo vlaku. In hokejski klub iz prestolnice, v kateri se takrat, ko gre mimo vlak, še zmeraj spuščajo zapornice, najbrž sponzorirajo zato, ker nas prav slovenski hokejisti občasno pripeljejo v skupino držav s tako hitrimi vlaki, kot jih imata Kanada in Švedska. In tudi Češka, ki je v času, ko mi kot Oto Pestner že 30 let stojimo na postaji, razvila sodoben javni prevoz.