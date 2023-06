»Ta nagrada mi veliko pomeni glede na to, da gre za priznanje soigralcev in nasprotnikov v ligi, pa tudi trenerjev in sodnikov, vseh funkcionarjev v ligi. Zelo sem vesel,« je ob robu akademije za STA dejal dobitnik spominske nagrade Lady Byng Memorial, ki jo podeljuje združenje novinarjev severnoameriške lige na podlagi zbranih glasov.

Ob tem je Kopitar pristavil, da so osebne nagrade v najmočnejši ligi na svetu vendarle sekundarnega pomena. »Ni skrivnost, kaj je tista največja nagrada v ligi NHL. To bomo poskušali še enkrat osvojiti,« je smelo napovedal želje v črno-srebrnem dresu dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala v letih 2012 in 2014.

Kot je napovedal že po koncu pretekle sezone, v tem dresu želi tudi zaključiti kariero. Prihodnja sezona je zadnja po obstoječi pogodbi, sledila bodo pogajanja o novi. »Trenutno imam lepo pogodbo, kaj se bo naslednje leto zgodilo, bomo pa videli,« je dejal 35-letni Hrušičan.

Igranje v zadnjem letu pogodbe za mnoge športnike v ameriških ligah predstavlja dodatno motivacijo, a Kopitar o tem pravi, da nikoli ni imel težav z motivacijo. »Lahko rečem, da sem motiviran skoraj tako, kot sem bil prvo sezono. Še vedno je prisotna želja, še vedno je prisotna predanost hokeju.«

Njegov klub je v zadnjih dveh sezonah po pomladitvi ob koncu prejšnjega desetletja naredil korak naprej in se dvakrat zapovrstjo uvrstil v končnico. Obakrat je sicer izpadel v prvem krogu proti Edmontonu.

»Lanska sezona je bila boljša, kot je bila sezona pred tem. Znova smo igrali v končnici. Končalo se je prezgodaj, ampak mislim, da lahko optimistično gledamo naprej, ker se stvari znotraj ekipe postavljajo na svoja mesta,« je ocenil.

Podrobnih informacij o morebitnih igralskih spremembah v vrstah Los Angelesa sicer nima, pričakuje pa, da bo prišlo še do kakšnih okrepitev. Ob tem pričakuje dodaten razvoj mladih v ekipi. »Ni skrivnost, da bomo morali narediti še kakšen dodaten korak, ker uvrstitev v končnico je ena stvar, iti malo dlje v končnici pa spet povsem druga.«

Kopitar je saniral manjše poškodbe, ki so ga pestile ob koncu sezone, zaradi česar se je odločil tudi izpustiti svetovno prvenstvo. Tako je že začel priprave na novo sezono. Trenutno se sicer posveča razvoju mladih v akademiji, ki jo organizira z nekdanjim reprezentantom Tomažem Razingarjem.

V starostnih kategorijah od šest do 17 let se je v teh dneh na Bledu zbralo skoraj 150 otrok, še okoli 15 se jih bo zbralo v kategoriji do 20 let prihodnji teden. Od tega je tudi 25 Američanov, kar je največ doslej v akademiji.

»Biti del te akademije je ena zelo osvežujoča zadeva. S Tomažem delava to že nekaj časa, vse že kar lepo teče, ampak je lepo videti, da so mladi prišli v takšnem številu. To je tudi neka pohvala za naju, da se imajo dobro, da se zabavajo in da se hočejo nekaj naučiti,« je dodal.