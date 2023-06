Gre za posnetek Trumpovega pogovora o zaupnih dokumentih v njegovem klubu za golf v Bedminstru v New Jerseyju o katerem so mediji že poročali, vendar ga še niso dobili in objavili

Tonski posnetek, ki ga je pozno ponoči v ponedeljek predvajala televizija CNN potrjuje, da je Trump vedel, da zaupnih dokumentov ne bi smel odnesti s seboj.

Trump je julija leta 2021 v Bedminstru osebam, ki so zbirale informacije za njegove spomine pokazal dokument, ki vsebuje načrte Pentagona za napad na Iran. »To so dokumenti. To je naredila vojska in mi je dala. To so tajne informacije. Kot predsednik bi lahko umaknil oznako tajnosti. Zdaj ne morem,« med drugim pravi Trump.

»Zdaj imamo problem,« se odzove eden od prisotnih. »Ali ni to zanimivo? To je tako kul,« reče Trump. Posnetek je del zvezne obtožnice v 37 točkah povezane z zaupnimi dokumenti, ki jih je Trump odnesel in ni hotel vrniti.

Deli prepisa posnetka so bili navedeni kot dokaz v obtožnici, ki Trumpa v 37 točkah bremeni neprimernega ravnanja s tajnimi dokumenti. Kot navaja obtožnica, naj bi nekdanji ameriški predsednik na svojem posestvu na Floridi neupravičeno hranil zaupne dokumente o jedrskih zmogljivostih, večkrat zaprosil svoje odvetnike, da mu jih pomagajo skriti pred preiskovalci, ter kazal načrt napada na Iran.

Gre za prvo zvezno kazensko ovadbo proti bivšemu predsedniku ZDA. Trump je tudi prvi bivši predsednik, ki ga je doletela kazenska ovadba na državni ravni.

Soditi naj bi mu začeli sredi avgusta na Floridi v mestu Fort Pierce, ki je polno Trumpovih privržencev in bo morda težko najti nepristransko poroto. Proces bo vodila sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump in ta mu je v zvezi z dokumenti že skušala pomagati, ko so mu jih v Mar a Lagu zaplenili agenti FBI.