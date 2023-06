Tudi 7. člen avstrijske državne pogodbe še vedno ni izpolnjen – in mislim, da bi Slovenija lahko pri tem vztrajala. Namesto tega je Borut Pahor koroškemu deželnemu glavarju Petru Kaiserju podelil nagrado. To ustvarja sliko, ki nam ni v korist. Ustvarja se vtis, da je vse v redu. Zdi se mi, da se je Slovenija malo ustrašila in se je uklonila Avstriji, ker je pač majhna država. Tema manjšinskih pravic je konfliktna in mislim, da se je zato v dvostranskih odnosih raje izogibajo. Ampak če bi se Slovenija zavzela za svojo manjšino, bi bilo velikega pomena, ker nas ni več veliko, a gre vseeno za izredno živ kulturni prostor. Florijan Lipuš je denimo dobil avstrijsko državno nagrado za literaturo, pa čeprav mu je sprva niso hoteli dati samo zato, ker piše v slovenščini. Nagrado je prejela tudi Maja Haderlap. Na področju literature se veliko dogaja – in to je nekaj, na kar je lahko Slovenija ponosna.