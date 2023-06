Ruski generali in politično vodstvo staknejo glave in se odločijo tako, kot to učijo na eni najboljših vojaških šol, po principu: vojaki rabijo preskrbo (če so tudi samo najemniki) in gorivo za vozila, tanke. Izračun je enostaven: zapreti je treba vse črpalke goriva, civilne in vojaške. Doseg oboroženega vozila je tam nekje okoli 400 kilometrov. To se zgodi samo s prekinitvijo električnega toka. Potem je pohoda konec.

Šef Wagner grupe je to takoj razumel in poiskal problematično rešitev (za sebe) s pomočjo Putinovega prijatelja Lukašenka.

Vse ostalo so neverjetne domislice raznih strokovnjakov, političnih strategov in seveda vseh, ki so vpleteni v vojaški spor med Ukrajino in Rusko federacijo: »Putin je zgubil nadzor nad dogajanji.« Ali res? Je pa prekanjen lisjak, ki svoje zmote prenaša na državljane Ruske federacije.

Kaj bo s skupino Wagner, pa lahko samo ugibamo.

Franci Gerbec, Kremenica