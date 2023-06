Razlika je očitna

Napoved dveh proslav v dveh dneh, ko obe napeljujeta in podoživljata spominske dogodke slovenskega osamosvajanja, je bila za junijsko vročino preveč. A kljub temu se je sedenje pred televizorjem obrestovalo. Sobotna proslava v počastitev Dneva državnosti je opravičila svoj namen. Tako slavnostna govornica, predsednica države s svojim prepričljivim in spodbudnim govorom, kakor tudi vsi nastopajoči, umetniki, garda, praporščaki. Le protokol prihoda eminentnih politikov s svojimi zakonci ali partnerji po rdeči preprogi do sedežev je bil občutno predolg, milo rečeno duhamoren (nekje sem zasledil primerjavo s podelitvijo Oskarjev). Nič ne bi bilo narobe, če se bi omenjene osebe sprehodile po rdeči preprogi v razmaku dvajsetih metrov. Seveda pa predsednici pritiče ločen, samostojen prihod na prizorišče.