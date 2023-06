»Nova Michelinova izbira hrvaških restavracij potrjuje, da gastronomska scena naše države iz leta v leto napreduje in sledi svetovnim trendom ter v tem segmentu ponuja vrhunsko kakovost, kar prepoznavajo tudi sami Michelinovi inšpektorji. Dejstvo, da ima Hrvaška danes enajst restavracij s prestižno zvezdico in 89 restavracij, ki nosijo katero od Michelinovih oznak, bomo odlično izkoristili pri naših promocijskih aktivnostih in prizadevanjih, da se Hrvaška še močneje pozicionira kot visokokakovostna, trajnostna in zaželena celoletna gastronomska in vinska destinacija,« je povedal Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične skupnosti, ter vsem nagrajenim in izpostavljenim restavracijam izrekel iskrene čestitke.

V okviru novega Michelinovega vodnika za Hrvaško sta restavraciji Zinfandel's (Zagreb) in Konoba Mate (Korčula) uspešno obdržali zeleno Michelinovo zvezdico, restavracija Korak pa jo je prejela; to oznako dobijo restavracije, ki se še posebej posvečajo trajnostni in okolju prijazni gastronomiji. Restavracijo Korak na vinorodnem hribovju Plešivica pri Jastrebarskem je na svojem posestvu odprla tamkajšnja znana vinarska družina Korak. Kuhinjo vodi Bernard Korak, ki se je med drugim uril pri Ani Roš v Hiši Franko, nato pa se vrnil domov na Plešivico, »hrvaško Šampanjo«, in tam odprl prvo restavracijo visoke kuhinje v tistih krajih.

»Letos so inšpektorji vodnika Michelin opazili, da se vedno več pozornosti posveča kakovosti lokalnih sestavin in da se kuharji in lastniki restavracij vse bolj zavzemajo za iskanje lokalnih pridelovalcev. Ne glede na to, ali gre za restavracije z Michelinovo zvezdico ali oznako Bib Gourmand, je spoštovanje kakovostnih sestavin prednostna naloga, saj si naše ekipe prizadevajo za kakovostno gastronomsko izkušnjo,« je povedal Gwendal Poullennec, mednarodni direktor vodnika Michelin. Poleg omenjenih je Michelin na seznam restavracij z oznako Bib Gourmand dodatno uvrstil še tri, tako da se Hrvaška danes lahko pohvali s skupno 14 restavracijami s to Michelinovo oznako, ki jo prejmejo restavracije s kakovostnim menijem po dostopnih cenah. »Novi Michelinov vodnik kaže, da sodobna hrvaška gastronomija postaja ena najzanimivejših v Evropi in je najboljše vabilo številnim turistom, ki želijo uživati v obisku Hrvaške prav zaradi elementov sredozemske in srednjeevropske kulinarične tradicije, odličnih avtohtonih sestavin, predvsem pa ustvarjalnosti in strasti hrvaških kuharjev. Zato ima v naši strategiji trajnostnega razvoja turizma do leta 2030 razvoj gastronomskega in vinskega turizma pomembno in posebno mesto. Uvrstitev v svetovno pomembne gastronomske vodnike, kot je Michelin, je priznanje in pomembna spodbuda za vse, ki si prizadevajo za izboljšanje raznolikosti hrvaške gastronomije, zato vsem, ki so letos osvojili svoje zvezdice, iskreno čestitam. Verjamem, da bo v vsakem novem Michelinovem vodniku vse več hrvaških kuharjev, saj si to zagotovo zaslužijo,« je zaključila ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac.