Diplomatska misija ZN v Afganistanu (Unama) je od sredine avgusta 2021 do konca maja letos zabeležila skupno 1095 smrtnih žrtev in 2679 ranjenih. Med glavnimi vzroki poškodb poročilo omenja improvizirane eksplozivne naprave na naseljenih območjih, med drugim v verskih objektih, šolah in tržnicah.

Vodja službe za človekove pravice pri misiji Fiona Frazer je poudarila, da so napadi na civiliste in civilne objekte obsojanja vredni in se morajo končati. Po njenih besedah je zelo pomembno, da oblasti izpolnjujejo svojo obveznost varovanja pravice do življenja z izvajanjem neodvisnih, nepristranskih, hitrih, temeljitih, učinkovitih, verodostojnih in preglednih preiskav napadov, ki prizadenejo civiliste.

Afganistansko zunanje ministrstvo je v odzivu sporočilo, da so talibani prevzeli oblast, ko je bil Afganistan na robu propada ter da jim je uspelo rešiti državo in vlado iz krize. Talibani so sicer od vrnitve na oblast omejili človekove pravice, na primer prepovedali dostop žensk in deklet do izobraževanja po osnovni šoli.

Število žrtev med civilisti je sicer glede na obdobje pred talibansko oblastjo močno upadlo. Leta 2020 so ZN v svojem poročilu omenjali 3035 ubitih in 5785 ranjenih civilistov. Takrat so se talibanski borci borili proti vladi v Kabulu, ki jo je podpiral Zahod. V državi, ki jo pretresajo konflikti, še danes izvaja napade tudi skrajna skupina Islamska država.