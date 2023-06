Po popolnem mrku leta 2020, sramežljivem pobiranju v predlanski in že precej pogumnejši lanski sezoni se nam to poletje obeta obilica glasbenih festivalov, ki pa kljub svojemu stremljenju k unikatnosti v veliki meri ponujajo bolj ali manj ista imena. Tisti, ki želijo v živo poslušati mednarodno bolj uveljavljene glasbenike, se bodo tudi letos morali odpeljati čez mejo.

Minuli konec tedna se je na Šentviški planoti v okolici Tolmina končal festival Gora rocka, ki ga že skoraj dve desetletji poganjajo prostovoljci, njegova posebnost pa je dobrodelna usmerjenost. V treh večerih so se tam zvrstili nastopi zasedb Laibach, Mrfy, Mi2, Koala Voice, Tabu in Elvis Jackson, katerih člani so v duhu festivalove ekološke usmerjenosti zasadili vsak svoje drevo. Kaj podobnega se ne pričakuje od ustvarjalcev, ki nastopajo na Lentu, tradicionalnem zgodnjepoletnem festivalu festivalov v Mariboru, ki združuje kar pet festivalov. Dogajanje letos zaradi obnove Lenta ne poteka na nabrežju Drave, kot veleva tradicija, pač pa na številnih prizoriščih na trgih mestnega jedra in v Mestnem parku. Festival, ki ima za svoja vodila med drugim širjenje obzorij, oblikovanje kulture sprejemanja ter gradnjo bolj odprte družbe, se trudi na svoje odre pripeljati umetnike od blizu in daleč, tudi takšne, ki običajno niso stalnica festivalov. Na letošnji izvedbi, ki se zaključuje v soboto, je v Sodnem stolpu, edinem letošnjem prizorišču neposredno na Lentu, že nastopil Jure Ivanušič, nocoj bo tam Severa Gjurin z zasedbo, v soboto pa kantavtor Robert Petan. Na zadnji dan šole so na Trgu Leona Štuklja mladino na počitnice pospremili fantje iz skupine Joker Out, v ponedeljek pa so na glavnem odru nastopili Indexi & prijatelji. Drevi bo nastopil še Vlado Kreslin z Malimi bogovi in Beltinško bando, jutri koroški raper Leopold I. in Drügi, v petek pa bo tam mogoče slišati največje uspešnice skupine Queen v izvedbi simfoničnega orkestra, big banda, zbora in solistov Queen Symphony.

Na Gorenjskem uverturo v poletno festivalsko dogajanje predstavlja Teden mladih, ki se prav tako zaključuje ta konec tedna, ko bodo v petek nastopili Mi2 in Koala Voice, v soboto pa se bodo v Kranju mudili Dan D in Hamo & Tribute 2 love.

Pivo, cvetje in zabava

Za festival z najdaljšo tradicijo velja Pivo in cvetje, ki že od leta 1964 tretji vikend v juliju Laško postavlja v središče festivalskega dogajanja v državi. Tudi letos bo dogajanje potekalo tri dni (med 14. in 16. julijem) in na dveh odrih. Na odru Zlatorog bodo med drugimi nastopili Big Foot Mama, Boney M ft. Maizie Williams, Elvis Jackson, Magnifico in Joker Out, na odru Burin pa bodo zabavali Jan Plestenjak, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Polkaholiki, Luka Basi in drugi. Kot se organizatorji radi pohvalijo, festival v sklopu dnevnega dogajanja daje močan poudarek etnografski dediščini in predstavljanju najrazličnejših etnografskih skupin, ob tem pa poleg glasbenikov vsako leto povabijo številne domače godbe na pihala, vrtnarje, mojstre in ljubitelje cvetja ter vrsto drugih različnih umetnikov. Na festivalu se seveda pije pivo – menda so ga doslej popili že okoli 10 milijonov litrov.

Privlačnost lokacij ob vodi

Sotočje Soče in Tolminke, verjetno eno najlepših festivalskih prizorišč pri nas in širše, bo v začetku julija odprl butični festival umetnosti in glasbe Sajeta, ki gosti manj znana domača in tuja imena, ki ustvarjajo elektronsko, jazz, rock, etno in klasično glasbo, pri čemer je njihov skupni imenovalec predvsem eksperimentiranje. Prizorišče, kjer so se od leta 2004 do lani tradicionalno zbirali metalci na MetalCampu, ki se je vmes preimenoval v MetalDays, letos tega festivala ne bo gostilo. Organizatorji festivala, ki je na idilično sotočje vsako leta privabilo tudi do 12.000 metalcev, so že nekaj časa iskali novo prizorišče, sploh pa po tistem, ko so v Tolminu razkrili načrte za gradnjo obvoznice, ki bi znatno zmanjšala festivalsko prizorišče. Zaradi omejitev glede trajanja festivala in udeležbe se tako MetalDays letos premierno seli ob Velenjsko jezero, kamor bodo med 30. julijem in 5. avgustom vabile domače in več tujih metalskih zasedb. Na tolminskem sotočju, kjer bo po novem število obiskovalcev posameznega festivala omejeno na 5000, ostajajo festival plesne elektronske glasbe Butik (12.–16. julij), Punk Rock Holiday (8.–11. avgust), festival reggae glasbe Overjam (16.–20. avgust) in povsem nov metalski festival Tolminator (25.–29. julij).

Kanček manj slikovito, a zato za kopanje prijetnejše vzdušje ponujajo festivalska prizorišča ob Kolpi, kjer je pred časom v Vinici potekal zelo priljubljen festival Schengenfest, ki ga je pred petimi leti zamenjal festival​ Castle Kolpa. Slednji z dvema odroma, rokerskim in elektronskim, v Faro pri Kostelu letos vabi med 3. in 6. avgustom. Med drugimi bodo nastopili Valentino Kanzyani, Angel Anx in Aney F ter Mi2, Mrfy, Koala Voice, Magnifico, Big Foot Mama, pa tudi Let 3, Fed Horses, Dan D in Dubioza Kolektiv.