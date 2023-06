Pompeji: Je na freski s pladnjem jedi tudi znamenita neapeljska pica?

Je na freski, ki so jo pred kratkim odkrili v znamenitih italijanskih Pompejih pica? Seveda ne. Najmanj kar je, leta 79, ko je mesto zasul pepel iz Vezuva, iz Amerike še nihče ni prinesel paradižnika ... Pa tudi mocarele pred dva tisoč leti še niso poznali. Je pa freska na zidu rimske vile, ki se drži že prej odkrite pekarne in jo je Arheološki park Pompeji objavil včeraj, vzbudila veliko zanimanja. Na klasičnem tihožitju izjemno ohranjene freske je mogoče videti kupico vina, jedilni pribor, nekaj sadja (verjetno granatno jabolko, morda dateljni, oreški) in pa glavno »znamenitost« – nekakšno s pestom in sadjem obloženo fokačo, povsem mogoče tudi antično predhodnico današnje znamenite neapeljske jedi. V Pompejih so letos pričeli z novimi arheološkimi raziskavami regije IX, ki so jo delno sicer že izkopali ob koncu 19. stoletja. Arheologi so tam že odkrili dve vili in izkopali tudi trupla treh Pompejcev, ki niso umrli zaradi zadušitve pod pepelom, pač pa kot posledico potresa: na njih je namreč padel del stropa.