»V Sloveniji je populacija čedalje bolj dolgoživa, kar je pozitiven dosežek, temu pa je potrebno prilagoditi tudi družbeni dogovor. Vse več bo namreč tistih, ki bodo potrebovali pomoč pri skrbstvu in vse več je tistih, ki ne bodo mogli opravljati vsakodnevnih storitev sami,« je v uvodu na tiskovni konferenci o predlogu novega zakona o dolgotrajni oskrbi izpostavil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Ker aktualna ureditev ne dohaja aktualnih potreb, z novim zakonom širijo nabor in dostopnost socialnovarstvenih storitev.

Med pravicami, ki jih prinaša zakon, je minister navedel uvedbo oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu, dolgotrajno oskrbo v instituciji, denarni prejemek in dve dodatni storitvi, in sicer storitve e-oskrbe in ohranjanja samostojnosti. Maljevac je poudaril, da je eden izmed ciljev uporabnikom ponuditi možnost, da v skladu z željami čim dlje ostanejo v domačem okolju. Kerv trenutnih razmerah prihaja do neenotnega podeljevanja pravic, kar pomeni razpršenost in neinformiranost ljudi o storitvah, ki so jim na voljo, zakon predvideva tudi enotno vstopno točko. Ta bo po novem na centrih za socialno delo. »Na tej točki bodo lahko vsi dobili informacije na enem mestu. Posameznik bo na tej točki na voljo vse od svetovanja in informiranja do izdelave osebnega načrta, uveljavljanja pravic in podpore.«

Maljevac je izpostavil tudi, da predlog ureja financiranje področja, ki je problem aktualne ureditve in že dalj časa eden ključnih kamnov spotike ureditve področja. »Zakona je s strani proračuna pokrit v višini 190 milijonov evrov letno ter v obliki prispevne stopnje v višini enega odstotka za delavce, enega odstotka za delodajalce in enega odstotka za upokojence.« Zbiranje sredstev iz naslova socialnega prispevka za dolgotrajno oskrbo se začne s 1. julijem 2025.

Vlada je obravnavo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi začela na četrtkovi seji in ga nato potrdila včeraj. Pred potrjevanjem je predlog poslala v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu, vendar ta na petkovi seji ni bil sklepčen. Kot je dejal trenutni predsedujoči ESS-ja Jakob Počivavšek, je vlada s potrditvijo predloga zakona pred obravnavo na ESS-ju kršila pravila o delovanju sveta. Prenovljeni zakon naj bi se sicer začel izvajati 1. januarja 2024.