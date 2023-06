Z novelo zakona o gospodarskih družbah se v slovenski pravni red prenašata dve evropski direktivi, in sicer digitalizacijsko direktivo za uporabo digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb ter mobilnostno direktivo za to, da se omogoči in uredi čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve gospodarskih družb, je na današnji seji DZ predstavil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež.

Vlada želi z novelo omogočiti ustanavljanje kapitalskih družb in registracijo podružnic tujih podjetij v celoti na elektronski način. »Omogočamo uporabo nadgrajenega informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom preko sistema slovenskih poslovnih točk Spot in možnost neposredne varne video povezave z notarji pri sestavljanju ustanovitvenih aktov in vlaganju prijav za vpis družb v sodni register,« je pojasnil.

Predlagana novela med drugim omogoča registrskim sodiščem, da zavrnejo imenovanje oseb za člana organa vodenja ali nadzora, če ima prepoved izrečeno v drugi državi članici EU. Z novelo se prav tako dopolnjuje pravila za izvajanje čezmejnih združitev, popolnoma nova pa so pravila o čezmejnih preoblikovanjih in čezmejnih delitvah, ki jih do sedaj v Sloveniji posebej nismo urejali.

Prav tako uvajajo nova digitalna orodja za boljše in vključujoče korporativno upravljanje gospodarskih družb ter uvajajo pravila za izvajanje virtualnih skupščin delniških družb ter posegajo v pravila za lažje izvajanje elektronskih skupščin, je še predstavil Frangež.

S prenosom t. i. digitalizacijske direktive bo slovenska zakonodaja v marsikaterem pogledu postala modernejša in bolj prilagojena sodobnim tehnološkim trendom, je prepričan poslanec Tine Novak (Svoboda). Meni, da bo to odprlo pot do boljše in učinkovitejše prilagoditve na dinamične spremembe v gospodarskih in družbenih sistemih, ki jih je val prinesla digitalizacija.

Koalicijske poslanske skupine so k noveli vložile dve dopolnili, s katerimi naslavljajo pripombe vrhovnega sodišča in Vseslovenskega združenja malih deležnikov. Novak je izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do konstruktivnih pogovorov in da je bil v zvezi z izpostavljenimi problematikami dosežen konsenz.

Pomembno je, da slovenski pravni okvir subjektom omogoča polni potencial enotnega trga, so prepričani v SD. Današnja novela predstavlja pomemben korak v tej smeri, zato jo bodo v SD podprli, je pojasnila poslanka Bojana Marušič (SD).

Novelo podpirajo tudi v opozicijski NSi, saj po njihovem mnenju prinaša več rešitev, ki predstavljajo korak v pravo smer. Večina predlaganih sprememb je usmerjenih k zagotavljanju možnosti za uporabo digitalnih orodij pri ustanavljanju in delovanju gospodarskih družb, z namenom olajšanja delovanja, racionalizacije postopkov ter nenazadnje tudi zaradi zmanjševanja stroškov, je predstavila Vida Čadonič Špelič.

V največji opozicijski stranki SDS pa predlagane novele ne podpirajo. Kot je poudaril poslanec Rado Gladek, ocenjujejo, da kljub vloženima dopolniloma niso bile upoštevane vse pripombe vrhovnega sodišča. To namreč opozarja, da njihova informacijska podpora ne omogoča izpolnjevanja njihovih s predlaganim zakonom določenih obveznosti, je pojasnil Gladek. Kljub temu, da v SDS predlagane novele ne podpirajo, ji ne bodo nasprotovali.

Glasovanje bo DZ opravil v sredo.