Afriško prašičjo kugo so potrdili v bližini meje s Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Prejšnji teden so bolezen potrdili na območju Bijeline, so danes sporočili iz uprave za varno hrano. Bolezen so potrdili v obratu z osmimi prašiči, vsi so kazali znake bolezni, trije so poginili. Prav tako so jo potrdili v obratu s 40 prašiči, od katerih je eden poginil.

V obeh obratih so uvedli ukrepe v skladu z evropsko uredbo, ki med drugim opredeljuje pokončanje vseh dovzetnih živali v okuženih obratih in neškodljivo uničenje, prepoved prometa s prašiči, vzpostavitev zaščitnega in ogroženega območja okrog izbruhov, vzorčenje ter klinične preglede. Vir okužbe še ni znan, epidemiološke preiskave so v teku.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce ponovno poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo, lovce pa, da pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in se izogibajo lovu v državah oziroma na območjih, kjer je bolezen potrjena.

Prav tako uprava poziva vse, ki se vračajo iz držav, kjer je bolezen prisotna, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Turiste, ki prihajajo iz držav, kjer je prisotna okužba pozivajo, da morebitne ostanke s seboj prinešene hrane ne odlagajo v naravo, temveč v le za to namenjene pokrite zabojnike.