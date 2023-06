Rupar je v pozivu evropskim poslancem in poslankam ter vodilnim predstavnikom EU opozoril na »diskriminacijo posameznih ljudskih iniciativ s strani slovenske vlade, parlamenta ter predsednice države, lažne in krivične obsodbe, na podlagi katerih nas obsojajo, kot da smo največji sovražniki države, ker pač opozarjamo in zahtevamo pravice do zasluženih pokojnin«.

Spomnil je, da so na to opozorili že na petih protestnih shodih v Ljubljani, vendar po njegovih besedah večina medijev o tem ne poroča ali pa diskreditira vodje protestov.

»Prosimo vas, sprejmite naš apel k pomoči do dostojnega življenja, do demokracije, enakosti in pravične obravnave vseh ljudi v Sloveniji ter pozornost nad delovanjem medijev, ki jih izdatno podpira vlada preko različnih inštitucij, da prikažejo stanje v državi, kot paše vladi in ne ljudem,« je pred poslopjem Evropskega parlamenta še povedal Rupar.

Od slovenskih evroposlancev jih bosta sprejela Romana Tomc in Milan Zver (oba EPP/SDS), prek katerih bo Evropski parlament tudi kril del stroškov obiska. Kot je pojasnil Zver, se bodo upokojenci sestali še z nekaterimi poslanskimi kolegi iz Madžarske in Češke.

Dodal je, da sicer sam ne more storiti prav veliko, lahko pa odpre kakšna vrata. »Prav je, da inštitut tudi na evropski ravni opozori na težave, s katerimi se soočajo upokojenci v Sloveniji,« je dejal evropski poslanec.

Rupar od današnjih srečanj pričakuje, da bodo predstavniki EU pritisnili na slovensko vlado, da »bo denar namesto v nepotrebne sfere, vlagala nazaj v dobra življenja upokojencev«.

»Veliko pričakujemo. Če ne bomo dosegli tistega, kar smo si zadali, pa zagotovo nismo tukaj zadnjič,« je še poudaril vodja Inštituta 1. oktober.