Primarni, neokrnjeni oziroma t. i. naravni deževni gozd je ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in shranjevanje ogljikovega dioksida. Po podatkih inštituta je lani vsako minuto na svetu izginilo gozdno območje v velikosti 11 nogometnih igrišč. Hitrost izginjanja oziroma uničevanja deževnega gozda so označili za neizprosno.

V tropih je izginilo deset odstotkov primarnega deževnega gozda več kot leta 2021. Še posebej so bili prizadeti gozdovi v Braziliji in Demokratični republiki Kongo, krčenje pa se je najbolj pospešilo v Gani, Angoli in Boliviji. Nasprotno je nekaterim državam, vključno z Indonezijo in Malezijo, lani uspelo ohraniti izgubo deževnega gozda na razmeroma nizki ravni.

Avtorji študije so izračunali, da so uničena območja lani v ozračje sprostila 2,7 gigatone ogljikovega dioksida, kar je približno enako letnim emisijam iz fosilnih goriv v Indiji. Poudarili so, da varstvo gozdov ostaja eden najučinkovitejših načinov za ublažitev posledic podnebnih sprememb ter zaščito ljudi in biotske raznovrstnosti, a ob tem opozorili, da se čas za uspešno ukrepanje na tem področju izteka.