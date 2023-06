Šestindvajsetletnik, ki je Hart Memorial dobil že v letih 2017 in 2021, je v minuli sezoni dosegel 64 golov in dodal 89 podaj za skupno 153 točk. To je bil najboljši učinek katerega od hokejistov v NHL od sezone 1995/96, ko je Mario Lemieux sezono končal s 161 točkami. (Foto: AP)