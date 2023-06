"Ta dva koncepta (...) temeljita na napačnih predpostavkah, saj je razvoj gospodarske globalizacije takšen, da je svetovno gospodarstvo postalo skupna enota," v katero smo vpleteni vsi, je na odprtju srečanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Tianjinu na severu Kitajske dejal Li.

V luči tega je pozval k poglobitvi gospodarske globalizacije in sodelovanja. "Gospodarstva številnih držav so med seboj prepletena, odvisna eno od drugega, dosegajo uspehe zaradi drugega in se skupaj razvijajo," je poudaril. Ocenil je, da se politika v to ne bi smela vmešavati in da Zahod pretirava, ko govori o zmanjševanju tveganj in odpravi odvisnosti.

Če v določenih panogah obstajajo tveganja, so po besedah Lija podjetja tista, ki jih morajo oceniti in se nanje odzvati. "Vlade in zadevne organizacije ne bi smele iti predaleč, kaj šele, da bi pojem tveganja raztegnile ali ga spremenile v ideološko orodje," je dejal kitajski premier, ki se je minuli teden mudil na obiskih v Nemčiji in Franciji.

Zahodni voditelji, vključno s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, že dlje časa poudarjajo potrebo po zmanjšanju gospodarske odvisnosti od Kitajske.

Von der Leyen je januarja sicer govorila o "odpravljanju tveganj in ne ločevanju", prav tako je ameriški državni sekretar Antony Blinken med nedavnim obiskom na Kitajskem vztrajal, da si ZDA ne prizadevajo za "gospodarsko omejevanje" Kitajske. A obenem je dejal tudi, da ni v interesu ZDA, da Kitajski zagotovijo tehnologijo, ki bi jo ta lahko uporabila proti njim.