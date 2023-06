Novica je prišla potem, ko je Glas ljudstva vodjem koalicijskih strank Robertu Golobu (Svoboda), Tanji Fajon (SD) in Luki Mescu (Levica) poslal odprto pismo, v katerem so kritizirali njihovo nepripravljenost, da se osebno udeležijo javnega soočenja z ljudstvom, ki bi moralo potekati 27. junija na Trgu republike v Ljubljani, v enaki obliki, kot je potekalo soočenje pred volitvami. »Živ dialog s civilno družbo in širšo javnostjo ni zgolj prazna gesta ali oviranje vašega delovanja, temveč ključen del njenega spremljanja, razumevanja in podpore pri uresničevanju vaših zavez,« so zapisali.

V iniciativi so trenutno oblast spomnili, da so jih na soočenje povabili že konec maja. Iz kabineta predsednika vlade so jim sporočili, da se Golob soočenja ni pripravljen udeležiti. »Razumemo, da so koalicijske stranke za nastalo zagato več tednov iskale rešitev in se nato tik pred zdajci odločile, da vse tri na soočenje namesto svojih predsednikov oziroma predsednic, ki so pred dobrim letom na enaki prireditvi osebno podali zaveze, pošljejo vodje svojih poslanskih skupin. Naj poudarimo, da je soočenje vodij poslanskih skupin dobrodošlo in ga z veseljem organiziramo, a ne kot nadomestek soočenja tistih, ki so na trgu zastavili svojo besedo.«

Zaradi tega so v Glasu ljudstva naslovljence vnovič pozvali, naj stopijo pred ljudi. »Vaša udeležba na soočenju bo jasno merilo vašega spoštovanja volivk in volivcev ter civilne družbe. Zavračanje dialoga ni primeren način soočanja s pričakovanji družbe v delujočih demokracijah. Iskanje družbenega soglasja potrebuje kontinuiran in vsebinski dialog.«

Ob tem so v iniciativi koalicijo spomnili na njihove visokoleteče izjave o civilni družbi.

»Hkrati bi rad izrazil svoj poklon civilni družbi. Brez vas nas danes tukaj ne bi bilo. Vi ste nam bili inspiracija, tako mlajši del civilne družbe kot starejši del civilne družbe. Vi ste nam bili inspiracija s svojim neusmiljenim in nepopustljivim bojem za demokracijo, za pravno državo, za svobodo. Zato, da smo se organizirali v gibanje, Gibanje Svoboda, naredili stranko in stranko popeljali do zmage,« je v prvi izjavi po zaprtju volišč dejal Golob. »Socialni demokrati smo edina politična stranka, ki imamo v svojem programu na koncu partnersko demokracijo z vsemi 138 zahtevami Glasu ljudstva,« citirajo Tanjo Fajon. »Prvič; dejanšizacija, konec sovraštva, konec strahu, avtonomija institucij in partnerstvo s civilno družbo,« pa še navajajo Luko Mesca.