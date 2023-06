Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov bo med drugim podlaga za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne, prav tako bo določil, kje je sončne elektrarne obvezno postaviti. Pred dvema tednoma je o njem razpravljal odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer je bila opozicija do predloga kritična, češ da prinaša prisilno solarizacijo in izpušča druge obnovljive vire, kot je voda. Pojavljajo se tudi opozorila o neustavnosti nekaterih določil.

Poslanci se bodo danes lotili tudi predlogov novel zakonov o gospodarskih družbah in o industrijski lastnini. Prvi po navedbah vlade prinaša enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij prek spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje podjetij.

Z zakonom o industrijski lastnini pa želi vlada poenostaviti in poceniti obstoječe postopke, denimo prijave patentov. Namen je ureditev upravnih postopkov v zvezi z razveljavitvijo znamke ter slovensko ureditev dodatno uskladiti z evropsko in mednarodno.

Na dnevnem redu je tudi predlog dopolnitve zakona o sodniški službi, ki po pojasnilih vlade ureja položaj sodnika, ki je imenovan na mednarodno sodišče in funkcijo opravlja za krajši delovni čas. Poslance danes čaka še obravnava predlogov novel zakona o sodnem registru, zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ter pomorskega zakonika. Glasovanja bo DZ opravil v sredo.