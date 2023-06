Le še pet dni kolesarje loči do začetka največje kolesarske dirke v letu – 110. dirke po Franciji. Zadnji test za preizkus forme je bilo za vse kolesarje na svetu državno prvenstvo. Ponovno je bilo med vsemi največ zanimanja za prvenstvo v Sloveniji, saj je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates) ravno domačo dirko izbral za vrnitev na ceste po poškodbi. Ob prvem kolesarju sveta je bila zbrana še preostala slovenska elita, za popoln spektakel sta manjkala le člana Jumbo-Visme, Jan Tratnik in Primož Roglič.

Dvojno sporočilo Pogačarja

Najboljši kolesar na svetu ta hip je bil v zadnjem tednu v Sloveniji izjemno motiviran. Že na četrtkovem gorskem kronometru do Pokljuke, kjer je bil na startu edini izmed slovenske elite, je šel na vso moč. Ni se oziral na tekmece in s časom, hitrejšim od pol ure, v svet poslal sporočilo, da je njegova pripravljenost na zelo visokem nivoju. Piko na i je pristavil v nedeljo v Radovljici, ko je skupaj z Luko Mezgecem uprizoril svoj najdaljši beg kariere (145 kilometrov) in prišel do dvojne slovenske krone. V istem letu je izjemen dosežek v Sloveniji uspel le še Saši Svibnu davnega leta 1997.

Kljub dvema superiornima predstavama je gorenjski volk pred vrhuncem sezone previden, saj njegovo zapestje še ni povsem zaceljeno. »Forma je solidna,« je bil po tako želeni državni kroni malce presenetljivo skromen Tadej Pogačar. »Bomo videli, kaj bo to prineslo. V mojih mislih je prvi favorit za zmago na Touru Jonas Vingegaard, saj brani naslov in je bil res dominanten na Dofineji. Moj cilj je zmaga, a bomo videli. Zapestje še ni povsem gibljivo, pri nekaterih udarcih tudi še boli. To telo kompenzira in ni vse idealno, a kot rečeno, forma je solidna in s tem sem zadovoljen.« Tadej Pogačar je z zmago v Radovljici prišel do svoje 60. profesionalne zmage kariere, še drugič po letu 2020, ko je bil državni prvak Primož Roglič, pa bo na Touru kolesar številka ena na prvi etapi nosil majico z državnim grbom. Kako dolgo jo bo imel na sebi, bo pokazal čas, a velika možnost je, da jo že v prvi zamenja s prestižno rumeno. »Veliko našega osebja prihaja iz Baskije, iz Bilbaa. Zelo zahtevna etapa, imamo pa pet dni časa, da se pripravimo,« je v nedeljo misli proti Touru že usmeril kolesar iz Klanca pri Komendi, ki je včeraj uspešno prestal še zadnji pregled zapestja pred odhodom na dirko vseh dirk.

Tadej Pogačar je na državnem prvenstvu ponovno pokazal tudi, da je izjemen športnik in si zmage želi doseči na pošten način. Ker njegov edini tekmec na progi Luka Mezgec na domačih cestah ni imel spremljevalnega vozila, mu je tekmec podaril energijski gel, da sta se lahko enakovredno borila za zmago. »Na takšnem nivoju si nihče ne želi zmagati na grd način. Nikoli nočeš biti najboljši, ker bi nekdo padel ali pa bi mu zmanjkalo vode. Seveda smo Luki z veseljem priskočili na pomoč,« je potezo svojega varovanca pozdravil tudi športni direktor ekipe UAE Andrej Hauptman. Priljubljeni Hempi bo v Franciji slovenska navodila lahko dajal le kapetanu, saj drugi član moštva Domen Novak ni dobil mesta v ekipi. »Domen je novinec v ekipi. Je izjemen kolesar in izjemen profesionalec. V ekipi ga zelo cenimo,« je sicer z izbranimi besedami o Novaku govoril Andrej Hauptman, a neprepričljivi nastopi na državnem prvenstvu in dirki po Sloveniji so Novaka stali krstnega nastopa na največji dirki.

Pogled v prihodnost

Tadej Pogačar šteje zgolj 23 let in slovenska kolesarska prihodnost z njim je svetla. A nekaj bo treba narediti, da bo tako tudi po eri kolesarskega čudežnega dečka, zaradi katerega so se v Radovljico pripeljale medijske ekipe iz Nemčije, Italije, Belgije in drugod. Če bi bil na startu še Primož Roglič, bi to prvenstvo izstopalo po kakovosti, ki je ne premore niti svetovna velesila Belgija. Tako pa je bilo na startu 50 kolesarjev, kar sicer ni zaskrbljujoče majhna številka, bolj skrbi dejstvo, da je v cilj pripeljalo zgolj 21 kolesarjev. Večina odstopov se je zgodila že kmalu po začetku, ko sta Mezgec in Pogačar navila tempo, ki je bil za kolesarje iz domačih klubov enostavno preoster.

»To je povsem druga hitrost, ki je mi nismo vajeni. Nisem pričakoval, da bo šlo tako zgodaj tako hitro. Enostavno je bilo bolje, da odstopim, kot se 100 kilometrov vozim sam in me nato izloči metla,« nam je dejal eden izmed kolesarjev, ki je odstopil ob koncu drugega kroga, a ni želel biti imenovan. To je izziv za odgovorne na Kolesarski zvezi Slovenije, da popularnost športa približajo tudi otrokom, da bodo ti zgodaj sedli na kolo in bili pripravljeni trdo trenirati za uspehe, ki jih danes žanjejo trenutno najboljši slovenski kolesarji.

*** 14 nastopov na državnih prvenstvih je že zbral Luka Mezgec, ki je v Radovljici prišel že do svoje šeste kolajne. Državni prvak je bil leta 2017.