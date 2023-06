Ponovno pobude za participativni proračun

Podžupana Aleš Čerin in Dejan Crnek sta zagotovila, da občina Ljubljana participativni proračun vsebinsko živi že od leta 2006. »Formalno nam manjka samo ena zadeva, to je formalno glasovanje občanov o predlogih,« je dejal Čerin, ki pa je opozoril, da bi referendumsko odločanje terjalo precejšnje stroške. Crnek je navedel podatek, da bi en referendum o predlogih v četrtni skupnosti stal med 400.000 in 500.000 evri. Po njegovem mnenju je bolj smiselno ta denar nameniti izvedbi kakšnega projekta.