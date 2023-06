#intervju Urška Potočnik Černe, vodja in soustanoviteljica Festivala Pranger: Nujno je gojiti kulturo dialoga

Z uvodnim pesniškim večerom se bo jutri v Trubarjevi hiši Center začel 20. Festival Pranger. Jubilejno srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije se bo zatem v drugi polovici tedna po tradiciji preselilo v Rogaško Slatino, kjer se bodo v naslednjih dneh vrstile kritiške debate, pesniška branja in v petek tudi podelitev Stritarjeve nagrade za mladega kritika ali kritičarko. Skozi vso zgodovino festivala ostaja njegovo jedro enako, osrediščeno na soočenja pesniških in kritiških pogledov na izbrane pesniške zbirke. »Pranger je nastal iz potrebe po poglobljeni refleksiji umetnosti – in ravno zaradi te potrebe obstaja vse do danes,« je prepričana njegova vodja in soustanoviteljica Urška Potočnik Černe. »Vseeno pa festival ne bi dočakal te visoke obletnice, če ne bi bilo res dolge vrste izjemnih sodelavk in sodelavcev, ki so ga sooblikovali skozi ves ta čas.«