Ko umre 250 milijonov čebel

Dežela Emilija - Romanja sodi med najpomembnejše proizvajalke vrtnin in sadja v Italiji, dežela Romanja je največja proizvajalka semen na svetu. Govorimo o količinah, ki so za slovensko kmetijstvo nepredstavljive, in ravno zato so italijanske vrtnine, sadje in semena – poleg španskih in nizozemskih – pogosto v besednjaku slovenskih kmetovalcev, ki skušajo poudariti razliko med domačo kakovostjo in ceneno uvoženo konkurenco. Slednja je pridelana po veliko bolj ohlapnih okoljevarstvenih standardih, z več strupi in popolnoma industrijsko, kar slovenske kmetije na trgu postavlja v neenakopraven položaj. »Ker kmetijstvo v tujini naravi povzroča veliko večjo škodo kot mi, nam morate dovoliti, da mi v Sloveniji še naprej povzročamo enako škodo kot doslej. Manj od tega ne gre; če bomo kmetovali v skladu z naravo, bomo pomrli.« Nekako tako bi lahko zelo grobo povzeli ključni argument slovenskih kmečkih pogajalcev, ki so od države Slovenije terjali kompromisno rešitev v zvezi z Naturo 2000. In jo dosegli.