Nikoli v zgodovini lige NBA kakšen košarkar pred naborom ni dvignil toliko prahu, kot ga je Victor Wembanyama. Niti LeBron James ne. Pri 226 centimetrih Wembanyama namreč žogo vodi kot najbolj izurjeni organizatorji igre, uspešno meče iz vseh položajev, tudi iz obrata ob padanju nazaj, hkrati pa je tudi izjemno prodoren. Česa podobnega košarkarski svet še ni videl. V dresu Nanterra je novembra 2020 kot golobradi mladenič igral v Stožicah proti Cedeviti Olimpiji, nato pa po sezono preživel še pri Asvelu in Metropolitansu. Prestop v klub iz Pariza, ko je že bilo jasno, da bo odšel na nabor lige NBA, je marsikdo sicer sprejel s presenečenjem, a se je 19-letnik odločil pravilno. Metropolitans je namreč igral le v domačem prvenstvu, Wembanyama pa se je lahko med tednom mirno posvečal lastnemu napredku. Zanimanje zanj onkraj Atlantika je med tem zraslo do te mere, da je tekme pariškega kluba prvič v zgodovini prenašala celo državna televizija ESPN. Ko je prišel čas za nabor, so francoskega velikana kot prvega izbrali pri San Antonio Spurs. Težko bi pristal v boljšem okolju, saj se bo imel priložnost učiti od enega najboljših trenerjev vseh časov Gregga Popovicha, pod svoje okrilje pa so ga že vzele legende kluba iz Teksasa. Wembanyama je namreč hitro sedel na večerjo s Timom Duncanom, Davidom Robinsonom, Manujem Ginobillijem in Seanom Eliottom, v dveh urah pa po njegovih besedah izvedel več o ligi NBA in načinu njenega delovanja kot v vseh letih do zdaj.

Za Jamesa je vesoljec

Sezona pri Metropolitansu je bila za Wembanyamo skrbno načrtovana. Športni direktor kluba Boris Diaw in reprezentančni trener Vincent Collet sta skrbela, da se je velikan primerno razvijal, ob tem pa je s klubom na začetku sezone gostoval tudi v ZDA, kjer je odigral dve tekmi v Las Vegasu proti moštvu razvojne lige (G league) Ignite. Ne eni je zmagal, na drugi izgubil, dosegel pa 37 in 36 točk. »Gre za košarkarja, kot ga sploh še ni bilo, ki ga ne moremo primerjati z nikomer. Ni novi Magic, Jordan, Dr. J ali LeBron, je prvi svoje vrste,« so po predstavah v en glas ponavljali skavti. »Kaj si mislim o njem? Verjetno to, kar si mislijo vsi. V zadnjih letih je v ligo prišlo kar nekaj 'samorogov', on pa je bolj kot to 'vesoljec'. Nihče ni še nikdar videl tako visokega košarkarja, ki ima hkrati tako graciozne in tekoče poteze. Zagotovo je generacijski talent. Upam, da bo ostal zdrav, to je zanj najpomembnejše,« je svoje mnenje pristavil LeBron James.

Čeprav je že zdaj poznan in se po ulicah Pariza težko sprehaja neopažen, ga pravo zvezdniško življenje šele čaka. A to ga ne moti. »Če veš, kdo si, potem veš, kam lahko prideš. Vse drugo s tem postane lažje,« pravi Victor Wembanyama, ki navdušuje tudi z zrelim razmišljanjem. Zadnjo sezono pred odhodom čez lužo je preživel v rodnem Le Chesnayju, predelu Pariza. Čeprav bi si lahko minulo sezono vzel prosto in bi bil še vedno prvi izbor na naboru, skupaj z agentoma Bouno Ndiayem in Jeremyjem Medjano o čem podobnem ni želel niti slišati. »Moral sem delati na stvareh, da sem postal še bolj raznovrsten. Rad bi presegel pričakovanja,« je z zrelim odgovorom znova presenetil Wembanyama in dodal, da nima vzornika. »Ne morem jih imeti, saj pri višini 226 centimetrov počnem stvari, ki jih počno organizatorji igre. Razlika v višini med menoj in branilci je takšna, da lahko skoraj govorimo o drugačnem športu. Zato moram biti inovativen in početi stvari, ki jih košarkarski svet še ni videl.«

Posebne vaje za zmanjšanje možnosti poškodb

Starša Victorja svojim trem otrokom košarke nikdar nista vsiljevala, a so na koncu vsi pristali v njej. Oče Felix je bil nekdaj atlet, mama Elodie de Fautereau pa košarkarica in trenerka. Victorjeva starejša sestra Eve (21 let) igra profesionalno za Monaco, mlajši brat Oscar (15) pa v mlajših kategorijah Asvela. Wembanyama je bil nadarjen za številne stvari. Brati se je naučil že pri vsega treh letih, pri devetih pa je mami pomagal trenirati otroke njegove starosti. Leto kasneje je začel trenirati pri Nanterru in čeprav je ob tem igral tudi nogomet ter imel še nekaj hobijev, zanimali so ga znanost, stripi in umetnost, je košarka že predstavljala njegovo strast. Pri Nanterru je naletel na trenerja Karima Boubekrija, samooklicanega trenerskega psihopata pri učenju košarkarskih spretnosti. »Učenje otrok spretnosti z žogo je moja obsesija,« pravi. Pri Boubekriju se je Wembanyama naučil trdega dela in spretnosti, zaradi katerih je postal košarkarski fenomen.

Kljub ponudbam, med drugim je zavrnil Barcelono, je ostal pri Nanterru, nato pa pri Asvelu doumel, da rabi sezono, v kateri bo veliko igral in se pred odhodom v ligo NBA razvijal. To je dobil pri Metropolitansu, kjer je selektor francoske reprezentance Vincent Collet že odstopil, a se po prihodu Wembanyame premislil. Ker ima pri 226 centimetrih precej suhljato postavo in ker so pri taki višini poškodbe bolj pogoste, že vrsto let opravlja poseben program vaj, s katerimi poskuša zmanjšati možnost zdravstvenih tegob na minimum. Strokovnjakom, ki pravijo, da bo moral za uspešno kariero v ligi NBA ojačati telo, pa Wembanyama odgovarja v svojem stilu. »Takšne stvari govorijo samo tisti, ki ne vedo, koliko časa vlagam v svoje telo in kakšen način dela imam. Zakaj bi moral pridobiti na mišični masi? Raje povejte ostalim zvezdnikom, naj shujšajo.« x