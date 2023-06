Vsak kruh je dober že zato, ker je kruh

Dež je v petek zvečer odnesel večji del brežiške prireditve Dan kruha, vina in salam, devete po vrsti, ki vsako leto privabi lepo število obiskovalcev. Pa vendar je prirediteljem uspelo izpeljati vsaj ocenjevanje in razstavo kruha. Letos je na ocenjevanje prispelo 42 izdelkov v dveh kategorijah, praznični kruh in kruh posebne vrste. Zmagovalki sta znani, priznanji pa bosta prejeli 14. julija na otvoritvenem večeru sklopa prireditev Mestna promenada.