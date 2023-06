Slovenski nogometni prvoligaši so sredi priprav na novo sezono, ki se bo začela 22. julija. Medtem ko je do prvoligaškega starta še dobre tri tedne, so pred zahtevnejšim izzivom Olimpija, Celje, Maribor in Domžale, ki jih že čez štirinajst dni čaka prvi krog kvalifikacij za evropska tekmovanja. Pregledali smo, kakšno je stanje v vseh prvoligaših.

Olimpija: Novi trener, Portugalec Joao Henriques, je pred zahtevnim izzivom, da hitro uigra zasedbo, saj je ekipa spremenjena v primerjavi s šampionsko. Potem ko so odšli Kvesić, Crnomarković, Krdžalić, Aldair, Špehar in Milović, je zamenjave poiskala v tujini. Glede na okrepitve Olimpija vse bolj dobiva portugalski pridih. Novinci so v Nemčiji rojeni srbski napadalec Nemanja Motika (nazadnje Crvena zvezda, ki ga je kupila od Bayerna), avstrijski golgeter Alexander Florucz (Jarun, najboljši strelec druge hrvaške lige), izraelski vezist Saar Fadida (Hapoel Haifa), avstrijski centralni branilec Ahmet Muhamdbegović (Dunajska Streda, Slovaška) in portugalski desni bočni branilec Jorge Silva (Pacos Ferreira). Z Olimpijo, ki je trenutno na pripravah v Avstriji, trenira tudi brazilski napadalec Pedro Lucas Schwaize, ki je nazadnje igral v drugi portugalski ligi. Olimpija je na pripravljalnih tekmah premagala Radomlje (3:2) in avstrijskega tretjeligaša Elektro (4:0). Pred prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z latvijsko Valmiero v torek, 11. julija, ob 18. uri v Stožicah bo imela dva zahtevna preizkusa. Danes se bo v Avstriji pomerila s slovaškim prvakom Slovanom iz Bratislave, v nedeljo ob 18. uri pa v Stožicah s Hajdukom iz Splita.

Maribor kopiči napadalce

Celje: Slovenske podprvake, ki so na pripravah v Kranjski Gori, je pretresla smrt predsednika kluba Miloša Rovšnika. Vodstvo kluba je pri iskanju novih okrepitev zelo previdno, potem ko so se razšli s Flisom, Špornom, Štefuljem, Janjičićem in Kargbojem, medtem ko je prodaja Svetlina v Muro propadla, saj je bil predrag za Prekmurce. Novi obrazi v Celju so Ukrajinec Artem Bilji (v lanski sezoni igral v Armeniji in Latviji), reprezentant Burkine Faso Abdoul Bandaogo (v lanski sezoni druga portugalska liga in Dinamo Minsk) in Hrvat Karlo Špeljak (Šibenik). Celje, ki bo v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo prosto, v drugem čaka zahteven tekmec, šestouvrščeno moštvo portugalskega prvenstva Vitoria Guimares.

Maribor: Potem ko so v lanski sezoni ostali brez lovorike, so se v Ljudskem vrtu resno lotili kadrovanja. Ker je športni direktor Marko Šuler preveč navil ceno, še niso prodali najboljšega strelca lige Žana Vipotnika, a kot zamenjavo zanj že kopičijo napadalce. To so 35-letni alžirski reprezentant Hillal Soudani (blestel v dresu Dinama Zagreb), Albanec Xhuliano Skuka (posojen iz Metza) in Hrvat Marko Kolar (Wisla Plock). Ostali novinci so še Japonec Itsuki Urata (Varaždin), Mark Strajnar (Domžale) in povratnik Blaž Vrhovec. Maribor sta zapustila dva igralca s potezo več. Marko Tolić bo kariero nadaljeval v Slovanu iz Bratislave, Rok Kronaveter pa v tretji avstrijski ligi.

Domžale: Ob Kamniški Bistrici so prevetrili zasedbo, saj ima trener Simon Rožman kar sedem novih igralcev: Danijela Šturma in Belima Bobarića (oba Maribor), Jana Džapa (Mura), Lukasa Hempta (Aluminij), Maria Krstovskega (Sloga, BiH) iz Severne Makedonije, Edina Julardžijo (Gorica, Hrvaška) in Dennyja Tiganja (Svoboda Ljubljana). Odšli so vratar Mulalić (Željezničar Sarajevo), Podlogar (konec kariere), Strajnar (Maribor) in Barišić (Dinamo Zagreb, konec posoje).

Mura: Trener Dejan Grabić je strokovni štab okrepil z Rokom Hanžičem in Janom Koširjem. Vodstvo kluba je s prodajo Mihe Kompana Breznika (Spartak Trnava) in Amarja Beganovića (Sarajevo) zaslužilo 200.000 evrov. Nova obraza sta Almin Kurtović (Bravo) in Gaber Dobrovoljc (Radomlje).

Koper: Po neuspešni lanski sezoni je klub zapustilo kar enajst igralcev, med katerimi so najbolj znani vratar Golubović, Požeg Vancaš in Benedičič. Športni direktor Ivica Guberac je pripeljal že osem igralcev: povratnika po epizodah v Muri, BiH in Rusiji Nardina Mulahusejnovića, Gabriela Groznico (Lokomotiva Zagreb, posoja), Jana Koprivca, Marka Pabaia (oba Tabor Sežana), Eneja Marsetiča (povratnik iz Parme), Omarja Kočarja (Rudar Velenje), Nika Omladiča (tretja nemška liga) in Mamdoua Diarro (četrta francoska liga).

Radomlje z rekordnim prestopom

Bravo: Šiškarji delajo remont ekipe. Napad sta okrepila Jakoslav Stanković (Tabor Sežana) in najboljši strelec druge lige Matej Poplatnik (Ilirija). Odšli so Kurtović (Mura), Kramarič (Soči, Rusija), Trontelj in Kurež, posoja pa se je iztekla Svetlinu (Celje), Bušnji (Rijeka) in Flakusu Bosilju (Verona).

Radomlje: Prestop Esterja Soklerja v škotski Aberdeen je rekorden v zgodovini kluba, saj naj bi bila odškodnina med 300.000 in 400.000 evrov. V napadu ga bo zamenjal Nino Kukovec (Slovenska Bistrica).

Rogaška: Potem ko se je Rogaška po tridesetih letih vrnila v prvo ligo, imajo veliko dela z obnovo stadiona, da bo tekme lahko igrala doma. Novinca sta doslej Žan Flis (Celje) in Roko Kurtović (Dugopolje, druga hrvaška liga).

Aluminij: V Kidričevem stavijo predvsem na domače fante. Novinci so Filip Kosi (Beltinci), Tomislav Jagić (Varaždin) in Dževad Sijamija (Velež Mostar, posoja).