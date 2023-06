Počitniška matematika

Vsak, ki ima pet minut časa, na družbenih omrežjih objavlja, kako drago je te dni na hrvaški obali. Pice po 20 evrov, pivo po 5, kalamari po 30 in podobno prebiramo. Ker nismo taki, pač pa drugačni, seveda iščemo drugačne zgodbe. S teh istih omrežij smo pobrali en zelo zanimiv cenik in en še bolj zanimiv račun. Ker vemo, da sta fotografiji bolj majhni in da se vsebina bolj težko vidi, le kratek opis. Z računa je razvidno, da je gostinec gostu za malo pivo zaračunal 2,2 evra, za veliko pa 2 evra. Izbira naslednjič bo zelo preprosta. Na ceniku pa lahko preberemo, da je najem ležalnika na neki plaži 3 evre, najem senčnika 2 evra, če vzameš komplet, pa ta stane 7 evrov. Če nas vprašate, bi mi vzeli en senčnik in en ležalnik, kompletu bi se pa raje odpovedali. Pa lepe počitnice vsem, ki že preštevate evre na kakšni obali. Naj vam gre počitniška matematika vsaj tako dobro kot v teh dveh primerih.